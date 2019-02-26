先探／越概股抬頭　這檔紡織股會紅

「川金二會」在越南河內登場，三國之間的關係引人注目，而在中國經濟的疲弱之下，「越南概念股」有機會抬頭嗎？

【文／劉瓊雯】

美國總統每年在美國國會聯席會議上，發表一年一度的國情咨文，川普在美國時間今年二月五日對國會發表了長達八二分鐘的國情咨文演說，內容涵蓋了國內外的政策議題，除了聚焦在具爭議性的美墨邊界安全之外，最令外界注意的就是美中貿易戰的議題，而另一個受矚目的就是與金正恩在越南的會面。

川普在國情咨文的演說中提到，二月二十七日、二十八日這兩日與北韓領導人金正恩在越南會面，這是繼二○一八年六月兩人在新加坡歷史性會晤後的第二次會面，此次峰會選址於越南河內，使得三國之間的關係格外引人注目，也讓外界好奇越南在國際上地位的轉變。

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金正恩曾表態想效法越南

「越南可能會影響，進而帶動金正恩改變北韓經濟的方向。」AIA Capital首席經濟學家吳嘉隆這樣分析；美國過去曾與越南敵對作戰十多年，但越南從一九八六年後實行改革開放，改革部分經濟和政治體制；一九九五年又與美國實現邦交正常化，雙方合作不斷加深，尤其越南依靠對美國的出口，讓越南經濟快速增長。

根據《日本經濟新聞》報導，金正恩一七年四月曾對南韓總統文在寅表示，他想複製越南模式，推動經濟發展；同年七月美國國務卿蓬佩奧訪問越南時，也呼籲金正恩效仿「越南模式」，並指出過去二○年間，美國與越南之間的貿易增長了八○○○％，更強調美越之間發生的奇蹟也可以出現在北韓。吳嘉隆表示，越南的社會主義制度與北韓相似，川金會選址於越南，有助於金正恩推動經濟的思考與布局，更進一步分析，若看到越南的經濟轉型成功，也會讓金正恩更有信心。

一八年八月，川普宣布根據「三○一貿易調查」，對中國祭出高達六○○億美元的罰款性關稅，此舉被視為美中貿易的開戰；美國又在同年六月十五日公布對中國加徵關稅首批清單，七月六日正式對來自中國價值三四○億美元的商品加徵二五％關稅，而一八年全年正是美中貿易戰正火熱的時期，就在這時候，標榜著「中國製造」的標籤成為製造業最沉重的負擔，對在中國的商人造成嚴重衝擊，無論身分是陸資、台商或外資皆造成龐大壓力，只要工廠在中國大陸，所出口產品又會銷往美國的商人，都有可能淪為貿易戰的犧牲品，再加上中國勞動成本上升，以及環保益趨嚴格的政策下，台商在中國的營運成本不斷提高，且有越來越多製造業選擇移出中國。吳嘉隆表示，在這情況下，中國外移的製造業會先轉移至鄰近的越南，所以越南現在成為貿易戰之下的第一個受益者，他強調「越南成為製造業轉移生產基地的首選」，並解釋，越南一方面吸收從中國移出的製造業，各方面也成為北韓的示範，更有機會在北韓追求經濟的前提下，引導北韓靠向美國。（全文未完）

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