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先探／3月選股蛋黃區

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（圖／先探投資週刊 提供）

豬年開春之際，全球股市展開一波利空出盡的走勢；再者，美中貿易談判露出和緩氣氛，並將延長課徵關稅時程；促使台股也跟隨著美股與陸股走強，逐步往年線邁進。內外資法人也開始鎖定去年財報佳、股息殖利率高與新掛牌個股等進場布局。此外，安控、PCB、光學、航太、生技等族群中，有不少個股創波段新高，引發燈塔效應，將掀起其他個股比價。因此，三月操作可從上述這些所謂的台股蛋黃區著手，掌握這波反彈契機。

【文／馮欣仁】

歹戲拖棚的美中貿易戰近來雙方釋出善意，美國總統川普更表示有意將原本三月一日的關稅啟動日延長，讓金融市場緊張情緒得以和緩；也激勵美股四大指數（除了費城半導體指數之外）連續九周收紅。從技術型態來看，美股四大指數也全部站回到年線之上。回頭看亞股，香港恆生與香港國企指數同樣也反彈至年線位置，上海綜合指數與深圳指數也在二月二五日跳空穿越年線反壓；唯獨日本、韓國與台股仍在年線以下。

其實，在農曆年封關之前，礙於美中貿易戰以及諸多經濟數據呈現走弱的態勢，造成市場氣氛顯得相當保守觀望。但，自開紅盤以來，在美股領漲之下，內外資法人操作轉趨積極，截至二月二十五日止，外資累計買超金額近四五四億元，加權指數也從封關日收盤價九九三二．二六點一路穿越半年線，來到一○三二二．九二點，成功突破去年十月十一日長黑Ｋ高點一○二七二點。

請繼續往下閱讀...

官銀與元大金獲外資青睞

若以今年全球股市漲幅來看，台股仍屬於後段班，不及美股與陸、港股表現；主要原因在於台股市值前五○大公司中，仍有一半的公司股價仍躺在年線以下，僅有台積電、大立光、台達電、聯發科、統一、中鋼、台灣大、兆豐金、第一金、合庫金、玉山金、廣達、華南金、元大金、上海商銀、彰銀、台灣高鐵、和泰車、遠東新、研華、中租ＫＹ、亞泥、豐泰、寶成等二四檔站上年線。在這二四檔個股當中傳產占大多數，傳產股當中又以官股金融股為主，顯示出由於去年第四季不少民營金控股如富邦金、國泰金因壽險部位出現巨額匯損，相較之下，官股金控主要以銀行為主體，再者，像是兆豐金、第一金等因穩定配息，殖利率約在四～五％，獲得長線投資青睞。

此外，國內證券龍頭元大金股價更是創二○一五年六月以來新高價，除了受惠於台股成交量熱絡之外，更重要的是今年將進行董監改選，外資自去年七月除息後一路開始加碼，外資持股比重從三七．二％逐步增加至四○．九六％。再者，寶佳集團也有意參與董監改選行情，近來也大手筆進場買元大金。若從元大金基本面來看，公司自行結算去年獲利達一八六億元，創下歷史新高，每股稅後純益約一．六元；截至去年第三季，每股淨值十八．五八元，股價淨值比不到一倍，明顯低於同業。

時序進入三月份，上市櫃公司也陸續公布去年第四季與全年財報，同時也將公布股利政策。因此，本期〈封面故事〉即針對三月台股操作法則，分別就幾個角度去作篩選，並在後面篇幅作詳細報導。（一）殖利率：由於台積電公布以分季方式配發十元現金股息，換算殖利率約四％，將吸引壽險或長線投資者的進駐，因此，今年在全球升息腳步放緩之下，台股不少超過五％高殖利率個股勢必會獲得青睞。（二）財報效應：去年第四季台股出現一波回檔，但上季或全年獲利優於預期者，且目前股價位階仍在低檔區者，未來可望展開落後補漲行情。（三）新股掛牌蜜月行情。（四）燈塔效應：近期安控、ＰＣＢ、光學、航太、生技等族群中，出現不少創新高的個股，將引發其他相關個股比價效應。

聯陽、群光殖利率逾五％

按照過往經驗顯示，每年第一季通常是ＩＣ設計股表現最佳的季度，除了是因財報空窗期之外，題材面的想像空間更是激勵股價的重要驅動力。近來像是聯詠、瑞昱、義隆等股價均展開一波漲勢，完全收復去年十月股災的跌勢，創下波段新高。輸出入（I/O）控制ＩＣ廠聯陽，受惠於商用ＰＣ換機潮、影音串流所需的高速介面ＩＣ出貨成長，以及電容式觸控ＩＣ與智慧顯示控制SOC IC拓展有成，去年營收創四年新高，達三三．六三億元，且因產品組合優化，毛利率達五二．七％，稅後淨利四．八六億元，年增二五％、ＥＰＳ三．○八元；獲利與ＥＰＳ雙雙改寫歷史新高。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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