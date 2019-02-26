夏月電價提前？經濟部：還在評估當中

▲經濟部想把夏月電價實施時間提早一個月，不過相關細節今天卻說還在討論當中，不敢貿然實施。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

去年經濟部在電價審議委員會中提出想把「夏月電價」提前實施，相關細節可能會在3月的今年度第一次電價審議委員會中討論，經濟部長沈榮津今天（26日）表示，目前正在把各項因素納入討論，不過提前實施會造成工商界的困擾，因此會很小心的處理。

據了解，經濟部去年9月在審議去年第二次電價費率調整時，提出希望把夏月電價實施月份，從原本的6到9月改為5到9月，等於提前實施一個月，希望來抑制用電。

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根據資料顯示，過去3年的用電尖峰常出現在5月下旬，可能因近年來因氣候變遷，五月份氣候就相當熱，民眾紛紛開冷氣降溫，都讓用電量飆高，不過由於台電機組仍有部分還在維修，每年5月底就是供電最吃緊的時候，因此經濟部能源局才會希望讓夏月電價提前實施。

經濟部長沈榮津今天表示，夏月電價是否會提前實施，目前還沒有定案，經濟部正在考量各項因素，希望做通盤的考慮，不過如果提早實施，恐會造成工商企業界的困擾，因此經濟部會小心處理。

▼經濟部想把夏月電價實施時間提早一個月，不過相關細節今天卻說還在討論當中，不敢貿然實施。（圖／記者楊亞璇攝）