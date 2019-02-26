先探／謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

【文／謝金河】

美中貿易戰釋出和解訊息，激勵了全球股市在短短兩個月之內出現多空翻轉態勢，到二十五日為止，全球股市逐漸扭轉多空結構，最具代表性的是美國股市，道瓊指數在去年十二月二十六日慘跌到二一七一二．五三，如今攻上二六○○○點，最高達二六○五二．九，美國各大指數包括標普五○○、Nasdaq、生技指數、羅素二○○○及費城半導體指數全都攻站上了年線，這是技術面十分罕見的景象。

另一邊，在貿易戰舒緩情況下，去年跌幅全球第一的中國深滬股市也借勢大彈升，最早是香港恆生指數站上年線，接著是滬深三○○，還有上海與深圳也跟上。東協國家則是印度、新加坡、菲律賓、印尼、胡志明股市在年線上，歐洲則是法國、荷蘭、瑞典、丹麥、挪威等國站上年線，剩下的是尚未站上年線的市場，只有台灣三大指數，日、韓、英、德等國家在相對偏弱局面。

不過台股加權指數又站上萬點，目前年線在一○四八二，除了年線、半年線仍下彎，短天期均線已轉正，櫃買指數從一○九．一四強彈，一口氣漲到一三七．七八，已到了年線一三九．一二的關前，預料多頭過年線機率不小，相對於全球股市，台股漲幅落後全球，下檔空間可能相對有限。

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今年台股的幾個憑藉

今年的台股有幾個憑藉，一是去年外資已大舉賣超逾三五○○億元，最大賣壓解除，下一回等著看外資態度，這次台積電採取「八加二」的配息策略，談不上什麼利多，但是外資買超加重，二十及二十一日都出現逾萬張買超；另一個是過去一年被外資賣得最凶的鴻海，股價下修到六七元後，本益比已低，再下殺力道減弱，不會對台股造成進一步的傷害；另一個是市值爬升到第二的台塑化從一五一元殺到一○○．五元，油價下跌造成台塑化第四季虧損，不過今年油價止跌反彈，最近台塑化已彈升到一一七元。

台股三大權值股中，台積電市值重返六兆元，且站上年線，是個好訊號，鴻海在六七元止跌，且站上季線，今年鴻家軍經歷了去年慘跌，今年在基期已低的情況下，鴻家軍有展開全面性反彈的氣勢，在上海掛牌的工業富聯最慘跌到十一．一一，最近彈升到十五．三五人民幣，且站上年線，在深圳掛牌的鵬鼎從十六．二一到二六．四八人民幣，漲勢十分凌厲，這對台灣的臻鼎ＫＹ有直接的助力。

在香港上市的富智康依然大虧損，但股價已從○．六五彈升到○．九九港元，另一檔鴻騰從二．八一爬升到四．三港元，最近完成多頭排列，氣勢相對旺盛。郭董的鴻家軍去年慘跌，現在都進入低基期，在美中貿易戰告一段落後，市場會還其公道，像是從五三六元跌到一八九元的樺漢率先拉出漲停，去年全年營收六八五．九八億元，前三季ＥＰＳ十．二六元，全年ＥＰＳ在十五元以上，這次狂殺到一八九元，本益比殺到十二倍左右，現在市場上還公道，二十五日拉出一記漲停。

從技術面搭配基本面

樺漢轉投資的沅聖，去年取得香港日榮工業四成股權，躋身亞馬遜供應鏈，去年配現金八．八元，今年準備掛牌上櫃，股本只有三億的沅聖，去年上半年ＥＰＳ六．六八元，下半年營收四三．五億元，又勝過上半年二九．七二億元，去年ＥＰＳ可能達十五元左右，這是興櫃市場僅次於緯穎的高獲利股，股價剛剛站上年線形成多頭排列，很可能是興櫃潛力股。

到目前為止，鴻家軍比較受到市場忽略的是剛剛突破下降趨勢線，也站上年線，技術面才剛轉強的廣宇。廣宇最近獲得外資及自營商加碼，股價扭轉頹勢，去年前三季ＥＰＳ一．八三元，每股淨值二○．七元，股價在淨值附近，第四季獲利未公布，如果比第三季略低，若估第四季ＥＰＳ○．七元，那麼全年應在二．五元附近，從財報上來看，廣宇前三季本業獲利九．五五億，比前一年同期的六．七二億顯著成長，更難得的是廣宇前三季來自營運的現金流淨流入十七．二二億，股價才剛剛翻轉空頭排列，技術面正好出現一個好的切入點，值得留意。

這種從技術面角度再搭配基本面，很可能是今年第一季選股重要的要訣，目前鴻海、鴻準離年線尚遠，調整可能需要時間，像被動元件去年大奔馳，現在國巨、華新科有人為其高ＥＰＳ、但股價卻蟄伏不動抱屈，不過被動元件股中，信昌電、凱美、智寶已率先站上年線，是被動元件股的領先指標。信昌電去年ＥＰＳ八．六二元，掌握上游原料，技術面較強，凱美與智寶是母子公司，智寶控制凱美五九．八五％，是凱美持股六成大股東，凱美去年併入帛漢，今年業績會相對漂亮，在年線下介入者可以持股，看凱美下一步改造的潛力慢慢發揮。

信昌電公布淨利，也順道公布佳邦去年ＥＰＳ達二．一四元，這是佳邦歷年最好成績。佳邦專司微波複合化微型天線及模組的開發，還有積體化電子保護元件，國巨及華新科都看中佳邦，去年凱美從市場上取得十三．七％股權，佳邦團隊害怕失去經營權，以每股四○．七元邀請華新科吃下四．五億元的私募，華新科成為佳邦三三．○二％的大股東，持有經營權，以佳邦去年的好業績，加上大股東成本遠在市值之上，佳邦的長期潛力值得留意，佳邦觸及年線後拉回，可以留意下次穿越年線後的買進訊號。

這種在股權、經營權出現重大變化的企業，通常都會反映在股價上，去年超眾董事長吳惠然逝世，十二月日本電產株式會社入股超眾四八％股權，一月二十九日超眾全面改選董監事，去年底股價只有九一元，沒想到幾個月之後，超眾因為散熱元件火紅，股價一口氣漲到一五三．五元，雙鴻更是從四五元漲到一四○元，超眾這個經營權易主的巨大變化，後來牽動股價真大。

經營權變化反映在股價

二十五日建榮漲停，寫下二二．○五元新紀錄，過去建榮是醜小鴨，股價最慘三．○三元，去年日本日東紡株式會社拿下四七．六五％的經營權，原來大股東金寶集團退出，如今業績走高，建榮股價也寫下二○年新高價，這就是一個巨大轉折，相關玻纖布廠德宏也跟著翻身，富喬也開始受到注意。

從這個角度來看，上期提到的友通，也是原來大股東讓出持股給明基集團，由佳世達持股四五％，過去友通是一家穩健經營的企業，ＥＰＳ大約在三到四．五元之間，佳世達入主經營權後，友通能量加大，去年前三季本業獲利六．一五億，比前一年度同期四．六三億要有更大成長力，今年元月營收開始跳升，有可能蛻變成長期投資潛力股。（全文未完）

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