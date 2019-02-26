先探／航空罷工航太股價瘋

國內華航機師鬧罷工落幕，導致股價在票面浮沈；反觀全球區域性飛機需求，波音和空中巴士交機數量頻創新高，今年還能維持成長動能，帶動業績穩步走高。一月美國航太國防類股指數大漲13.7％，創十年單月最佳表現，多頭動能強勁。

【文／魏聖峰】

航太產業等於是國際強權政治和外交勢力的延伸，波音和空中巴士是全球前兩大飛機製造商，這兩家公司在國際航太市場中互搶訂單也時有所聞。即使今年全球經濟成長前景不佳，波音和空中巴士今年的營運成長力道仍強，近期股價維持創歷史新高走勢。川普總統一月中旬宣布，美國要建造太空飛彈防禦系統對抗中國和俄羅斯，保護美國不受到競爭對手或敵人先進武器的威脅，激勵今年以來國防類股表現強勢。

國際強權外交勢力延伸

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就航太產業來說，波音和空中巴士是全球前兩大航太供應網絡並各有自己的航太零組件供應鏈，只要波音和空中巴士的飛機訂單維持成長模式，旗下的航太供應鏈業績成長內容都會不錯。川普到國外訪問時（尤其是大市場國家），波音總裁往往隨團出訪；二○一七年五月川普到沙國訪問，當時波音就從沙國拿下一一○○億美元訂單，包括波音七七七、七八七和軍用武器訂單。同樣地，法國總統到國外訪問時，空中巴士總裁也都隨團出訪；去年一月中旬馬克宏到中國訪問，中國向空中巴士採購至少一百架飛機訂單，主要聚焦在空巴Ａ三二○、Ａ三三○和Ａ三五○型客機，採購金額超過一百億美元。根據業界統計，中國現在已經是空中巴士最大客戶，中國已占空中巴士交機數量將近四分之一。這樣的模式正說明了航太產業是國際強權政治與外交勢力的延伸。

波音在一月底發布財報時表示，今年商用飛機的交機數量將達到八九五～九○五架，超過去年的八○六架，波音去年營收達到一○一一億美元，首度超過一千億美元水準。去年全球貿易戰對許多產業都造成很大的衝擊（汽車、鋼鐵、鋁材、半導體），波音和空中巴士的股價也遭到波及，但就兩家公司的營運層面來看，並沒有受到影響。由於波音去年財報表現很強，也預估今年交付飛機數量還能比去年成長十一～十二％，全年ＥＰＳ可達十九～二○．一美元，營收估計在一○九五～一一四五億美元間。

受惠波音的飛機訂單成長，交機數量也都能達到進度，旗下供應鏈的聯合科技、Honeywell國際、Triumph、通用動力和奇異電器等公司的財報都不錯。以Honeywell為例，航太發動機的銷售量大增，是財報內容優於市場預期的主因。聯合科技旗下Pratt & Whitney部門提供波音商用和軍用戰鬥機的發動機製造商，因為獲得較低的稅率和併購Roclwell Collins的新航太業務，激勵上季淨利年增七三％。除了財報表現不錯外，聯合科技準備在明年年中進行分拆和重組，未來將切割為噴射發動機、航太服務、Otis電梯等三家公司，以提高股東權益。財報佳和分拆重組效應，是帶動聯合科技近期股價強勢的原因。（全文未完）

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