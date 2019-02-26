股期雙市漲勢暫歇！台股尾盤翻紅　台指期震盪小跌11點收10355點

▲台股期現貨漲勢暫歇，台股震盪收小紅，台指期則小跌11點，雙雙力守在10300點之上。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰出現曙光，激勵美股全面收漲，台股期現貨今（26）日跟上多頭腳步，不過隨後漲多熄火，台股終場小漲0.62點，收在10391.55點，成交量1393億元，台指期尾盤則下跌11點，以10355點作收，成交量10萬522口。

美股4大指數持續走高，亞股今天則各自表態，台股今天跳空開高，指數一舉衝破10400點關卡，盤中在電子股漲勢暫歇下，指數最低一度來到10368.86點，所幸尾盤順利翻紅，終場力守紅盤之上，小漲0.62點，以10391.55點作收，漲幅0.01%，成交量1393億元。

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台指期今天走勢貼近現貨，指數漲勢暫歇，盤勢由紅翻黑，電子期指尾盤下跌0.07%%，金融期指也跌0.37%，終場小跌11點，以10355點作收，成交量10萬522口，力守在10300點關卡之上。

期貨分析師表示，台指期今天呈現小漲小跌走勢，明天是摩台指結算，目前看起來多方具有優勢，指數可望撐在高檔結算，部分法人將會進行獲利了解，建議投資人在高檔時不要過度追價，可逢低布局，若國際股市表現不佳，加上連假前賣壓較重，指數恐有較明顯的回檔。