台銀培養6千金　今年千億力挺鮭魚返鄉台商回台設廠

▲台銀董事長呂桔誠喜宣布仍要培養出色的六千金，今年千億挺台商回台購建廠房。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀今（26）日舉行春酒，台銀董事長呂桔誠今日表示，2017年台灣銀行成功達標「三千金」，去年房貸額度破千億元，成功達成「四千金」，今年培育培育出雙胞胎，也就是除了築巢優利房貸(公教人員房貸專案)以及台商建構廠房各新增1,000億元，希望能夠造就出類拔萃「六千金」。

呂桔誠說，2年前台銀的三千金是包含新增美元存款換算成新台幣1,000億元、主辦聯貸1,000億元、以及危老更新專案貸款1,000億元，而去年台灣銀行去年順利得標公教人員3年4000億元的公務人員房貸專案，今年要增加1,000億元，成為台銀的第4千金；而近期台銀才通過力挺台商，成立台商回台建構廠房1,000億元的專案貸款，預計成為台銀的第6千金。至於房市的看法，台銀主管表示，現在南部的交易還比台北熱，今年要增加千億元並不困難。

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對於美元存款的看法，台銀也是積極搶攻，呂桔誠則表示，現在台銀也積極的辦理美元存款，主要是因為，台銀如果是台幣存款的話，平均成本是高於市場，但是如果做美元存款的話，台銀的平均利率是低於市場平均，即使沒有做美元放款，光是做同業拆借，也是有利潤的。

呂桔誠表示，現在台銀的資產品質非常好，逾放比也僅剩下由於台銀有政策性的任務，每年約多百億元的成本，所以資產報酬率(ROA)只剩下0.18%；但是如果將政策因素回算回來，台銀的ROA是可以翻倍的。