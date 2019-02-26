友達迎折疊手機潮流　彭双浪：盼今年推出內折式產品

▲左起為友達業務副總林恬宇、董事長彭双浪、總經理蔡國新。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新竹報導

友達（2409）今天（26日）舉辦2019年新春記者會，董事長彭双浪、總經理蔡國新出席展望今年應運目標，談到近來最夯的折疊手機，彭双浪表示，希望今年友達就能推出折疊產品，尤其是相對外翻式更困難的內折式產品。

今年MWC世界通訊大展前後，三星、華為推出折疊手機，吸引全球目光，但是喊出6~8萬價格，導致市場普遍認為過度昂貴，不過折疊趨勢仍然引領風潮，對此，彭雙浪認為，創新技術才能帶動新的價值，為市場創造機會。

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▲友達展示全螢幕手機面板。（圖／記者姚惠茹攝）

談到折疊手機，蔡國新表示，目前柔性OLED技術還在開發，看好折疊手機是技術創新帶動新的價值，未來柔性面板的如果可以實現在折疊手機的應用，說不定可以帶動新一波手機革命，但是目前價格太高，所以在新的應用推動方面會更謹慎，而且現在產品已經推出，但是大家只有看到還沒有使用到，對於市場的接受度如何，可能是還要觀察的部分。

彭双浪則認為，折疊手機的技術創新，實現手機、平板一體化，才能帶動新的價值，為市場創造機會，希望今年友達就能推出折疊產品，尤其是相對外翻式更困難的內折式產品，因為ｒ角最小，困難度越高，因此希望推出的是內折式產品。

同時，彭双浪認為，現在高端產品都在一個開始，真的放量還要一段時間，因為目前價格還不夠親民，期待之後新的技術被大量使用之後，價格才會真的降低下來，目前友達還有充足的時間做準備。

▲友達展示全螢幕手機面板。（圖／記者姚惠茹攝）