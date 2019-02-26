台積電穩盤　台股終場由黑翻紅小漲不到1點收10,391點



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股持續走揚，但漲幅收斂，台股今（26）日雖跳空開高，指數一舉突破10,400點關卡，只是隨著電子類股漲勢趨緩，連帶大盤走跌，不僅10,400點關卡得而復失，指數並由紅翻黑。所幸在台積電（2330）穩盤下，終場集中市場加權指數翻紅，以10,391.55點作收，小漲0.62點，漲幅0.01%，成交量為新台幣1393億元，挑戰年線失利。

雖美中貿易戰談判順利，川普頻放利多，FED持續寬鬆，但美股漲幅已收斂；今日台股集中市場加權指數開盤上漲12.10點，以10,403.03點開出，但大立光與台積電早盤承壓，金融股也跌多漲少，指數呈現狹幅整理，早盤在10,400關卡上下徘徊。

蘋概三王大立光（3008）終場跌1.37%，收4,330元、台積電（2330）終場漲0.63%，報239.5元、鴻海（2317）終場跌0.82%，收72.8元。；影響可成（2474）跌3.01%，GIS-KY（6456）、英格爾（8287）等都表現疲弱，跌逾4%。

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觀察盤面強勢股，市場資金明顯轉戰至傳產股，像是台灣高鐵（2633）漲逾3.87%、日月光投控（3711）公布去年每股稅後獲利5.95元，在外資由賣轉買後，股價突破半年線反壓，今日呈現強勢表現漲4%，報64.50元。而臻鼎-KY（4958）、光寶科（2301）漲2%左右。

而今日也有不少高殖利率個股受到買盤進駐，像是朋億（6613）去年營收與獲利同創歷史新高，每股純益達16.5元，每股將配發15元現金股息，今日股價也漲逾5.26%，來到170元大關；朋億母公司聖暉（5536）也可望有3.16億元股息入帳，今日股價同樣有不錯表現，上漲4.28%，收195元。另外，IC設計廠聯陽（3014）每股將配發2.7元現金，殖利率達7.78%，今日同樣吸引市場買盤湧入，股價漲0.58%，收34.9元。

美國總統川普表示將延後對中國進口產品提高關稅的期限，是美中談判以來最明進展；但美股已充份反映貿易談判的樂觀情緒，因此漲幅後繼乏力。道瓊工業指數收漲60.14點，漲幅0.23%；標準普爾500指數漲3.44點，漲幅0.12%；那斯達克指數漲26.92點，漲幅0.36%。

法人表示，明天為2月最後一個交易日，而3月份最重要的事情，就是各家公司在月底前要公告年報，甚至一些公司也會陸續公告股利政策，所以財報績優股和高殖利率股就會成為資金進駐的對象，務必要作好持股調整；另外選股方面，建議投資人可多留意5G、折疊手機、高殖利率概念股等。