金管會對不法陸資裁罰太輕　大同工會懇請嚴辦



▲大同工會開記者會懇請金管會嚴查不法陸資。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

大同公司為台灣百年本土企業，不僅是台灣國貨的代名詞，同時也承攬不少中央行政機關及地方政府資訊系統的建置及維護，是投審會定義的敏感行業。今（26）日上午大同股份有限公司企業工會理事長與工會監事召開記者會向金管會陳情，先前對不法陸資裁罰太輕，懇請制訂保護合法股東與員工權益辦法，以保護大同員工生計以及國家安全。

大同工會指出，去年與今年初金管會陸續查獲有違法中資大量購買大同股票，藉由介入大同之經營之名，行其股市炒作，錢滾錢，並可能危害維安之行為。工會認為，該等陸資絕非為正常經營而投資大同，懷疑別有所圖，如金管會放任根本無心經營的大同陸資，會坑殺股市無辜投資人，也會干擾正常營運，損害員工工作權。

大同工會提出三項問題與呼籲，包括陸資假借FINI外資，未經核准投資禁止企業、裁罰後陸資可透過在台代理漂白以及懇請制定保障合法股東與員工股東權益的辦法。

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其實過去金管會先後在去年5月、12月以及今年的1月連續三度開罰，並停止股東權，但工會認為裁罰太輕，又無其他確保不在染指之作法，以致於違法陸資轉讓予其他關係人漂白；在此漏洞之下，所查獲的違法陸資恐會愈來愈多，由公司股權總數之4%到8%、累計高達30%，愈來愈嚴重。