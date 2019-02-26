黑松將標售工業區土地　法人：「有利多想像空間！」　今年EPS可望再創高峰

▲依據財報，黑松去年前三季每股稅後純益（EPS）達1.43元，賺贏2017年全年總和。圖為黑松董事長張斌堂。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

黑松董事長張斌堂今（26）日表示，董事會已通過標售位於深坑的逾7000坪土地，由於大台北地區2000坪以上的工業地相當稀缺，法人預估此案若順利出售，將挹注黑松全年每股稅後純益（EPS）上看15元，今年獲利再創新高可期。

創立超過90年的黑松公司，是食品股裡面的老字號，在全台握有相當多的土地資產的黑松，是外界眼中典型的資產股；2012年，黑松標售微風二期土地，處分利益高達77.28億元，挹注黑松當年度全年EPS逼近15元，創歷年新高。

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黑松董事長張斌堂表示，黑松早年買下原台新染織公司成立松新公司，擁有位於深坑的1.17萬坪土地多年，看好近期工業區土地交易相對熱絡，現在出手「時機點對了」，以期積極活化公司資產。

「房地產現在市場看法保守，但在工業區土地交易是比較熱絡的，深坑的土地靠近信義區，就像潤泰新當年標下微風停車場土地，是看好微風在時尚業的地位，將來是否有人看上深坑的地緣地利…跟資金的多寡有關，希望經過公開機制來標售，期待有眼光的人（出現）。」張斌堂說。

依據財報，黑松去年前三季每股稅後純益（EPS）達1.43元，賺贏2017年全年總和；黑松主管表示，2018全年獲利仍待結算後正式公告，但受惠於原料成本下跌、成本管控得宜，獲利表現將優於往年。