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2000元刮刮樂賓士車中獎人現身！　5男集資選「尾數3」刮中狂尖叫

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▲▼刮刮樂首個賓士車中獎人現身。（圖／記者林敬旻攝）

▲2000元刮刮樂首位賓士車中獎人現身，是5名年輕人集資中獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年春節期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，二獎除了200萬獎金還特別加碼送價值158萬的賓士車，全台只有5個名額，其中一台車就被5位幸運的年輕人集資拿走。今天(26日)其中2位年輕人現身彩券行，他們是彩券行附近上班的餐飲業員工，當天買刮刮樂還穿著制服，5人集資買一張2000元刮刮樂，特別選尾數3號，沒想到一刮就中，當場大聲尖叫到對面店家都出來看。

今年春節2000元刮刮樂超級搶手，除了因為中獎率高，今年台彩針對二獎還首創送實體獎項賓士車，引起民眾搶購風潮。全台二獎只有5個名額，其中一個就開在台北市八德路二段的「一定發彩券行」。

請繼續往下閱讀...

彩券行在得知開出二獎後，立刻通報台彩，彩券行老闆娘透露，中獎的是5位年輕人，是在附近上班的餐飲業員工，當天到彩券行買刮刮樂時還穿著制服，5人共同集資買一張2000元面額的刮刮樂，沒想到就幸運刮中二獎200萬元加賓士車。

今天(26日)5名年輕人中2位中獎人馬先生、柯先生現身彩券行，接受媒體訪問表示，他們是彩券行附近餐飲業的員工，因為過年都要上班，今年大年初二下午就拿了紅包錢一起集資來買，3個人出500元、一人出400元、一人出100元，特別挑尾數3的刮刮樂。其實一開始他們在「遊戲1」時就中200萬，但看錯以為只中2000元，「當時安慰自己有回本就好！」沒想到老闆幫他們再看一次，竟發現是中了二獎，5人當場尖叫到對面店家都跑出來看。

▲▼刮刮樂首個賓士車中獎人現身。（圖／記者林敬旻攝）

▲中獎人馬先生跟柯先生都是彩券行附近餐飲業上班的員工。（圖／記者林敬旻攝）

柯先生透露，他們總共是3男1女，平均年齡20到30歲，其中一位同事前一天就有到彩券行買面額100、500的刮刮樂，特別挑尾數「3、6、9」總共中5000元。隔天那名同事自己先掏了2000元買一張刮刮樂選右邊尾數「3」的沒有中，但其中一名女同事說要集資買左邊尾數「3」的，就幸運中獎。

馬先生說，他們平常沒有買刮刮樂的習慣，只有過年時會應景買一下刮刮樂，去年過年也是一群有上班的員工集資買刮刮樂，也是中了3萬元。今年過年5人集資中了二獎，其他沒加入的同事都「很嘔」，「這個告訴我們集資就一定要跟！」馬先生笑說。

二獎200萬元現金要扣除20%稅率，而賓士車價值158萬元則是採10%稅率，中獎人基本上是用扣稅後的180萬現金，其中挪出15.8萬來繳賓士車的稅，最後5人現金實領約144萬元，若是按比例分出資500元的人約可以拿到現金50萬元。

獎金要怎麼用？柯先生說，他們會按照出資比例平分現金，至於車子目前還沒有拿到，還不知道要怎麼處理，平常他們都是機車族，養車也很花錢，也有可能會賣掉平分，已經有在打聽二手車的價格，至於現金就是存下來，5人也共同包了個6600元紅包給彩券行老闆表示感謝。

「2000萬超級紅包」刮刮樂共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬。據台彩統計，截至2月26日頭獎3個2000萬都已開出、二獎200萬加賓士車也都已開出來、100萬還剩53個。

▲▼刮刮樂首個賓士車中獎人現身。（圖／記者林敬旻攝）

▲刮刮樂開出二獎賓士車獎項，彩券行開心放鞭炮。（圖／記者林敬旻攝）

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