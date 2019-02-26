蘋果營運長演講　「分析師對iPhone成本的預測不準」

▲蘋果營運長Jeff Williams。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果營運長Jeff Williams 22 日在伊隆大學（Elon University）演講時提到，蘋果公司生產產品的成本正逐漸上升，更表示分析師對於蘋果產品的成本推估根本不準。

綜合外電報導，蘋果營運長Jeff Williams 22 日在伊隆大學（Elon University）演講時提到自他加入蘋果20年以來，該公司創下驚人的成長。在演講結束的問答時間，有位學生引述新聞報導資料向他提問蘋果降低產品價格的計劃，該資料聲稱蘋果製造一支iPhone的成本僅有350美元（約新台幣1.08元）。

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Jeff Williams指出，「打從一開始，那些關於我們公司產品成本的報導就一直不準確，那些分析師並非真正了解我們生產品的成本以及對產品製造關注的程度。」他指出他也理解消費者對於蘋果逐年提高的售價的擔憂，尤其是在1000美元以上的iPhone，這也對蘋果的銷售產生衝擊，例如在印度，蘋果市佔約只有3％。

Jeff Williams也提到，蘋果不想成為一家精英公司，蘋果想要的變成一家遵循平等主義的公司，因此蘋果在發展中市場仍有相當多工作要做。