美光MWC發表業界首款1TB儲存方案　手機就可儲4K影片

▲1TB microSD記憶卡，可透過手機儲存4K影片。（圖／記者姚惠茹攝）

記者周康玉／台北報導

記憶體大廠美光 （Micron）今（26）日於世界通訊行動大會（MWC）發表全球容量最大的microSD記憶卡──Micron c200系列1TB microSDXC UHS-I記憶卡，是業界首款96層3D NAND技術的microSD 記憶卡。

該產品提供1TB的儲存容量，為業界首款採用美光先進96層QLC（四階儲存單元）3D NAND技術的microSD記憶卡，可透過手機儲存4K影片、照片與遊戲。

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美光嵌入式產品事業部 NAND 解決方案資深總監Aravind Ramamoorthy 表示，透過研發 CuA (CMOS under the Array) 架構和 96 層 QLC技術，站穩3D NAND領域的領導地位，成功開發出全球首款 1TB microSD 記憶卡。這款記憶卡將滿足消費者對行動裝置黏著度高的生活方式，輔助用戶自由擷取、分享、儲存和享受更多內容。

Forward Insights總裁 Gregory Wong表示，美光推出的1TB microSD 記憶卡為可抽取式儲存裝置市場劃下重要的里程碑，預期3D QLC NAND 技術時代來臨，將帶動市場對高容量消費性儲存裝置的需求增長。





c200系列 1TB microSD 記憶卡專為高性能行動應用程式量身打造，符合 A2應用程式性能等級規格標準，能縮短安裝在該卡上的應用程式及遊戲載入時間，有效提升安卓合併儲存空間 (Android Adoptable Storage)功能的使用者體驗。

美光 c200 系列 1TB microSD 記憶卡每秒讀取速度高達 100 MB，每秒寫入速度3可達 95 MB，符合UHS-I 速度等級 3 (U3) 與影片速度等級 30 (V30)的標準。綜觀上述性能指標，該產品是錄製 4K 影片、擷取遊戲主機內容和高速連拍靜態影像的最佳首選。