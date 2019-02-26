統一超攜手達美樂　搶攻現烤披薩80億元年產值　開盤股價小紅

▲「7-ELEVEN X 達美樂複合店」在北市忠孝東路及基隆路口的松高門市正式亮相，是7-ELEVEN第十種複合型態的複合店。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

超商結合餐飲的複合店型再添一樁。7-ELEVEN昨（25）日宣布聯手晶華酒店集團旗下「達美樂」披薩打造雙品牌複合店，在話題帶動下，具有利多想像空間，統一超開盤股價翻紅、盤中最高來到317.5元。

「7-ELEVEN X 達美樂複合店」為全球首家達美樂與超商結合的新店型，歷經近一年籌備，昨天在北市忠孝東路及基隆路口的松高門市正式亮相，是7-ELEVEN第十種複合型態的複合店，除瞄準午、晚餐即食商機外，也要搶攻每年上看80億元產值的現烤披薩市場。

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7-ELEVEN指出，此為首創在超商販售現做披薩的門市，位於商業、文教、辦公混合型商圈，擁有許多的年輕學生及上班族群，單日一天來客數更可突破1500人，在強化餐飲結構下，除可提升午、晚餐即食商機外，推估也能帶動冷藏、碳酸、及茶飲品銷售成長；複合店的平均來客數與業績較一般門市成長1至2成。

另外，全家便利商店去年和韓國炸雞品牌合作開出首家炸雞複合店，今年初則和天和鮮物合作開出首家「超商餐廳」。全家並在今年立下全體複合店店數的倍增計畫，預期零售通路將能提供更多元的消費體驗。