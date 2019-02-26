評／中央有誠意、地方有魄力、齊心解決警力不足問題

▲近來「流浪警察」議題，論者各持觀點並引起社會輿論沸沸揚揚。（示意圖／記者黃彥傑攝）



文／宋麗文（警務人員)

邇來，媒體大幅報導「流浪警察」的議題，論者各持觀點並引起社會輿論沸沸揚揚，筆者在閱讀後擬提出不同的看法，事實上，依據現行公務人員任用法、警察人員人事條例、警察法等相關規定，只要受過警察專業學科教育、警用技能訓練合格、通過警察特考、符合警察任官資格者，就不會產生流浪警察的情形。這歸根究底，主要在於過去「警力不足」這個老問題，長期困擾著實務上警察勤務的編排與執勤，也影響警察打擊犯罪、維護社會治安的能量，甚至也有員警在不堪長期勤務繁重、積勞成疾下，造成心肌梗塞突發性猝死等不幸悲劇。

去(107)年8月17日前行政院長賴清德到苗栗視察，一名吳姓員警疑似心肌梗塞，昏厥倒地，再度突顯警力不足的問題。對此，內政部長徐國勇表示，上任後首要任務就是要補足全國警力缺額，來減輕員警負擔。

為解決上述基層過勞、警力不足問題，今年全國預定要進用5000多名警員，然有部分直轄市長擔心會造成地方財政負擔。事實上，原地方警察機關匡定預算員額58,832人已於99年3月達上限，期間99年縣市政府改制或合併升格為直轄市，各警察局雖均配合改制但未同步提高員額規模，另有部分地方政府或民意代表以轄區治安及交通需要（如新北市、桃園市、臺中市、宜蘭縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣及金門縣等警察局），或認為警民比偏高（如桃園市警民比超過600人為最高），建議請增預算員額，惟受上開匡列員額限制，雖有警力需求卻未能再增加所需員額。警政署為強化基層執行警力，提高維護治安及交通能量，並兼顧員警身心照護，避免過勞等問題，已請地方警察機關通盤檢討警力配置，評估增加所需警力員額數，以做好最適度的分配。

近期國立中正大學的民調顯示，民眾對於警察維護治安工作滿意度的肯定，高達77.5％，創歷史新高，顯見民眾對於警察高度的支持與認同，希望縣市首長們也能拿出魄力來，在議會即將開議之際，對於轄內即將新增的警力，能做好通盤規劃，積極爭取相關預算，相信對於未來市政工作的推動上，絕對有正面的效益。

►►►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●作者宋麗文，警務人員。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net