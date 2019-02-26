美股漲勢收斂　台股開盤小幅整理10,400關卡徘徊



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

雖美中貿易戰談判順利，川普頻放利多，FED持續寬鬆，但美股漲幅已收斂；今（25）日台股集中市場加權指數開盤上漲12.10點，以10,403.03點開出，但大立光與台積電早盤承壓，金融股也跌多漲少，指數呈現狹幅整理，目前最高來到10405.32點、最低在10,387.91點，在10,400關卡上下徘徊。

美國總統川普表示將延後對中國進口產品提高關稅的期限，是美中談判以來最明進展；但美股已充份反映貿易談判的樂觀情緒，因此漲幅後繼乏力。道瓊工業指數收漲60.14點，漲幅0.23%；標準普爾500指數漲3.44點，漲幅0.12%；那斯達克指數漲26.92點，漲幅0.36%。

市場焦點方面，MWC 正式開展，手機晶片大廠高通宣布，將推出全球首款可將處理器與數據機晶片功能合而為一的5G整合晶片，預計將於今年第2季送樣給客戶，規劃明年上半年推出相關商用裝置。而目前手機廠第一波推出的5G手機，包括三星、小米、OPPO等，大都是採用高通的5G晶片，加上新品推出，相關晶片多在台積電投片，在高通持續衝刺 5G 市場下，也可望帶動台積電營運表現。

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分析師表示，美中貿易協商正向發展，的確是一大利多，但台股已率先反應，接下來預估將在 10,300點到10,500點之間震盪整理，不過對企業來說，貿易戰不確定的利空因素消退，市場景氣可望回穩，將反映在基本面上，將是支撐台股中長期多頭走勢的力道。