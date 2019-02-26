美股續強、外資力挺助攻　台指期小漲開出距離10400點僅差20點

▲美中貿易協商進展順利，推升美股走揚，台指期今天也跟上這波走勢，向10400點關卡靠攏。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰休兵期延長，美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數盤中一度大漲逾200點，亞股則漲多跌少，台指期今（26）日穩步向上，以小漲9點開出，電子期指、金融期指同步走揚，指數早盤漲逾10點，距離10400點關卡僅差20點。

美中貿易談判進展順利，川習會可望舉辦簽約峰會，美股4大指數全面收漲，其中道瓊工業平均指數盤中一度漲逾200點，終場上漲60.14點，漲幅0.23%，收26091.95點；那斯達克指數上漲26.92點，漲幅0.36%，以7554.46點作收；標準普爾500指數收漲3.44點，漲幅0.12%，報2796.11點；費城半導體指數尾盤也漲11.17點，漲幅0.82%，收1375.95點。

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股期雙市氣勢如虹，其中台股周一在電子股吹強攻號角下，指數一路開高走高，距離年線10482點僅差不到百點，終場上漲68.01點，以10390.93點作收，指數續創今年來新高，成交量1335.64億元，三大法人同步站在買方，合計買超160.37億元，其中自營商買超30.54億元，投信買超5.98億元，外資及陸資買超123.85億元。

台指期昨天延續多方格局，指數震盪走高，蓄勢挑戰10400點關卡，尾盤上漲60點，以10368點作收，與現貨相較，逆價差22.93點，成交量10萬4871口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少817口至3萬1251口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少687口至5萬9388口。