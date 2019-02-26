果粉巴菲特沒變心　「蘋果股價跌愈多我愈喜歡」

▲波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett） 。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

號稱最強果粉的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett）25日接受美國媒體CNBC訪問時提到，現在的他不會去購買蘋果的股票，但若是蘋果價格持續下跌，他就會考慮購入。

巴菲特在受訪時指出，「蘋果現在的價格我不會考慮買進，但如果它價格走跌我就會買進。我不會出脫手中的蘋果持股，它價格愈低，我就愈喜歡它。」巴菲特已經將蘋果視為他廣泛持股的基石，他在去年5月的股東大會上也曾說過，「我很樂見蘋果股價下跌」因為這代表他能以更便宜的價格買進蘋果股票。

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▲巴菲特表示，「蘋果股價價格愈低，我就愈喜歡它。」。（圖／記者邱倢芯攝）

報導指出，依據美國證券交易委員會的數據，雖然去年第四季波克夏海瑟威公司對蘋果公司的持股略有下降，巴菲特表示，這是因為該集團的資金經理決定要出售一些蘋果持股來發動新的投資。

蘋果在去年10月成為美國上市公司中第一間市值破一兆美元的公司，依據25日的收盤價，蘋果目前市值估計為8215.43億美元。據FactSet的數據，巴菲特的波克夏海瑟威公司是蘋果公司第二大股東，持有價值約430億美元的果股票。

去年以來，蘋果iPhone等硬體設備的銷售出現放緩一直是華爾街擔心的問題，但巴菲特表示，他對蘋果的熱愛並非只有短期財務業績，更多的是來自其品牌和生態系的力量。他在去年8月份時表示，「我不會關注下一季度或明年的銷售情況，我關注的是數百萬以上使用iPhone生活的人。」他當時還聲稱iPhone的售價被遠遠低估。巴菲特認為，由於蘋果受到眾多用戶喜愛，他甚至認為蘋果更像是引人注目的消費股，而不是科技股。