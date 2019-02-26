談加密貨幣　股神巴菲特：「基本上就是一種妄想」

▲加密貨幣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett）25日接受美國媒體CNBC訪問時提到，「比特幣根本就沒有獨特的價值，基本上就是一種妄想。」

巴菲特在訪問中表示，他很同情那些妄想透過購買加密貨幣而改變自己生活的投資人。「比特幣根本就沒有獨特的價值，基本上就是一種妄想。」比特幣的價格表現近期真的是相當不理想，自從比特幣在2017年達到20000美元的高峰以來，比特幣的價值已經損失超過80％。

請繼續往下閱讀...

巴菲特稱「比特幣就是專門吸引騙子」，但巴菲特也相當看好構築比特幣的重要底層技術「區塊鏈」的潛力，但他認為，區塊鏈要發展成功並不用完全依賴加密貨幣的發展。

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，巴菲特一直以來都是加密貨幣的長期批評者，他曾稱比特幣是「海市蜃樓」、「並非貨幣」和「鬱金香」，他更在2018年波克夏海瑟威公司股東大會前稱比特幣是「老鼠毒藥」。巴菲特也並非是唯一批評比特幣這類加密貨幣合法性的人，微軟創辦人 Bill Gates、經濟學家 Nouriel Roubini 和 Robert Shiller以及經理人Ray Dalio 和 Howard Marks也都曾表態過。

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長Jamie Dimon也曾批評過比特幣，然而摩根大通在本月卻成為第一間為跨境支付推出自家專有加密貨幣的大型銀行。