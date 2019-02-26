葡萄王每股配息6.5元　配息率68%逐年增長

▲葡萄王生技董事長曾盛麟。（圖／記者徐文彬攝）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王生技（1707）2018年營運回溫，以同樣IFRS15為基礎，年成長8%，董事會決議擬配發現金股利6.5元，配息率68%較2017年高，營運表現相較整體環境來說較為亮眼，以昨日（25日）收盤價206元換算，殖利率約為3.15%。

葡萄王在三大事業體表現亮眼下，每年都維持高配股率，從2016年的66%、2017的67%、2018年的68%，逐年增長顯示葡萄王重視股東權益的程度，再加上今年邁入50週年，第一階段主題廣告已在電視、網路強力播放，挹注集團1月整體營收年成長13.2%，台灣葡萄王也成長55%，後續還將搭配多項品牌、促銷活動，增添營運動能。

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研發專利方面，葡萄王近日在馬來西亞發明展，針對抗癌及減脂市場，以樟芝、益生菌專利獲得五個特別獎，其中樟芝更獲得全場唯二的國際創新發明聯盟總會特別獎（IAIA），其中參展共18國，528件，台灣代表團獲七面金牌，葡萄王占二面，表現亮眼。

海外市場方面，今年初葡萄王與馬來西亞農業生技龍頭廠商全宇生技合作，攜手進軍東協市場，並在馬來西亞吉隆坡設立合資公司，今年將陸續引進包含上述得獎專利延伸的產品進入馬來西亞，再加上海外代工也會以東南亞為主力戰場，後續也會與許多代工客戶合作。

葡萄王佈局東南亞，目前客戶已遍及泰國、新加坡、香港、越南、印尼、馬來西亞，甚至更遠達南亞的印度地區，不僅希望打出台灣生技保健品的品牌知名度，更期盼擴大海外市場來挹注營運新活水。