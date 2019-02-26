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影／英特爾MWC大秀5G實力　AT＆T、諾基亞等客戶採用

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英特爾展示新產品和合作夥伴關係以加速5G革命。（影／轉載自Intel Newsroom）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）在世界通訊大會（MWC）中展出10奈米基地台系統單晶片Snow Ridge應用，預計下半年投產；同時透過AT＆T、易利信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、樂天（Rakuten）、索尼（Sony）和華納兄弟（Warner Brothers）等客戶，展現大數據處理能力。

英特爾資深副總裁暨網路平台事業群總經理Sandra Rivera表示，隨著雲端運算推動網路轉型，運算移動至邊緣趨勢帶動創新，為5G帶來無限商機。英特爾推動5G的採用，並協助客戶和合作夥伴進一步發展業務。

請繼續往下閱讀...

英特爾宣布，易利信採用英特爾Snow Ridge次世代晶片於其5G基地台產品線，搭配客製化晶片運用，以提供領先的RAN Compute解決方案，預計Snow Ridge可在下半年開始投產。

隨著即將推出的下一個Intel Xeon可擴充平台家族成員Cascade Lake，英特爾將協助電信服務供應商掌握新的雲端和網路機會，優化其資料中心、核心和邊緣環境，以滿足與日俱增的運算、人工智慧以及儲存需求。

英特爾還與業界提供新產品和開源軟體創新，推出全新Intel FPGA可程式加速卡N3000，加速從5G無線存取網路到核心網路應用的虛擬化網路功能，樂天和Affirmed Networks目前正在為第3季的產品交貨抽樣Intel FPGA PAC N3000。

英特爾數據機晶片組推動5G向前發展：英特爾的網路和邊緣解決方案提供了5G的雲端基礎，另外英特爾的5G數據機晶片組產品在推動5G的應用方面也發揮了重要作用。

英特爾同時宣布與Skyworks合作，共同優化Intel XMM 8160 5G數據機晶片組的多模5G無線射頻（RF）解決方案，預計在第4季供特定客戶進行產品認證，2020年第1季全面供貨。

▼英特爾展示新產品和合作夥伴關係以加速5G革命。（圖／業者提供）

▲▼MWC 2019：英特爾展示新產品和合作夥伴關係以加速5G革命。（圖／業者提供）

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關鍵字：英特爾,MWC,5G,諾基亞,Snow Ridge,Ericsson,Nokia,Sony,Warner Brothers

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