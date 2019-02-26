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瘋電影／芭蕾少女夢　他的女性靈魂被男性外體包裹著

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文／賴賴

▲▼芭蕾少女夢。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這種天時地利的組合，碰撞出最美的火花，這位飾演極度想要成為女性的男主角，由於只有16歲，生動逼真豪不匠氣的演技，致使這位主人翁的奮鬥過程真實到像是在拍類紀錄片，而導演細膩得說故事方式，在只有一個主角自我心理掙扎，皮肉受苦的一心追夢過程，太感動人了，不疾不徐卻又不冷場的流暢剪輯，讓這麼平凡沉悶的內容，反而在最後張力爆發時，產生最大後作力，這部電影真是適合所有導演來做功課呀。

這麼年輕僅27歲就端出如此精緻主題清晰，視覺精彩的好作品，真是天才型比利時導演的處女作就一鳴驚人，大概是要觀賞這部電影時，就非常擔心是沉悶型的電影，所以看到最後有了比較強烈的迴響，很推薦的文青作品，雖然說是同性或是跨性別，個人更認為是一部不可多得的勵志片，人性中自我成長與追求不可能的勇氣與決心，相當佩服。
 

片　　名：芭蕾少女夢
英文名稱：Girl
類　　型：劇情
口碑場日期：02-08 ~02-10
上映日期：2019-02-22
片　　長：01時46分
導　　演：盧卡斯東特(Lukas Dhont)
演　　員：維克多普斯特(Victor Polster) 、亞里耶偉索特(Arieh Worthalter)
國　　家：比利時、荷蘭
語　　言：法語
發行公司：鏡象電影

劇情大綱

15歲的拉娜以『老人』之姿進入芭蕾舞蹈學院，在充滿競爭壓力的環境下，為的是以精湛舞姿昂首站立於舞台，而不斷苦練卻也讓她的身體承受不住。

原因是『她』是女性靈魂卻是男兒身的男孩，正在接受漫長變性手術的『他』，雖然有著疼愛他的父親與友善的醫療團隊，但也似乎看見他對他們暖心關懷，是在故作接受。而進入女性賀爾蒙療程開始時，卻也產生嚴重的身體不適應，為她的芭蕾舞生涯埋下未爆彈。

在接二連三世俗眼光與身體的種種挑戰下，拉娜決定做出一件驚人之舉，為她的人生放手一搏。

▲▼芭蕾少女夢。（圖／yahoo）

▲父親完全支持他變性，但是醫師建議以健康不傷害身體的方式，先從賀爾蒙調整開始。

▲▼芭蕾少女夢。（圖／yahoo）

▲弟弟們也都很愛他。

▲▼芭蕾少女夢。（圖／yahoo）

▲他拼命想要成為芭蕾少女，吃盡苦頭。
 


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關鍵字：瘋電影,芭蕾少女夢,賴賴,維克多普斯特(Victor Polster),亞里耶偉索特(Arieh Worthalter)

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