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國際鐵礦砂行情走揚　中鴻三月內外銷鋼品盤價齊漲

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▲中鴻鋼鐵主要產品為各類鋼管。圖為中鴻旗下的鋼管廠。（圖／翻攝自中鴻官網）

▲中鴻鋼鐵主要產品為各類鋼管。圖為中鴻旗下的鋼管廠。（圖／翻攝自中鴻官網）

記者林淑慧／台北報導

受惠國際煤炭和鐵礦砂行情走揚，中鴻鋼鐵今（25）日開出三月內外銷價，內銷熱冷軋每公噸上漲 600 元，外銷上漲 30到40 美元，終止連四個月盤價未漲的格局；法人表示，鋼市縮短盤整期可期，預估中鋼第二季盤價也可望上調。

中鴻主管指出，為反應國際煤炭和鐵礦砂行情走揚，大陸各大鋼廠幾乎全數開出3月上漲的盤價，其中鞍山鋼鐵廠熱軋每公噸上漲5美元，為525美元；唐山鋼鐵廠3、4月交貨的熱軋產品每公噸上漲23美元，來到523美元。

請繼續往下閱讀...

中鴻鋼鐵今天舉行三月盤價會議，經討論後決定，3月熱軋和冷軋鋼品內銷價每公噸均漲新台幣600元，外銷價則視地區和產品別，每公噸上漲30到40美元不等。

法人分析表示，亞洲鋼市在連走五季多頭行情後，去年第四季突遇亂流，鋼市行情走跌，大陸寶鋼上周末開盤，宣布上調二、三月產品內銷盤價，市場預期鋼價谷底翻身可期。

法人分析表示，儘管中鋼對今年第一季的鋼品盤價未再調漲，但國際鋼協仍樂觀預期明年國際鋼價走揚，中鴻業績仍有成長空間。另外，中鴻去年獲利來自API鋼管外銷美國市場部分，展望今年市況，須關注油價漲跌對API鋼管的需求的影響。

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關鍵字：鋼鐵股,中鴻,盤價

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