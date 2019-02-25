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王雪紅領軍HTC參展MWC　大談尖端科技實現VIVE Reality

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▲HTC董事長暨執行長王雪紅領軍參展CES 2019，推出頂級VR產品組合，實踐VIVE Reality願景。（圖／宏達電提供）

▲HTC董事長暨執行長王雪紅。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）董事長暨執行長王雪紅親自領軍參加Mobile World Congress 2019大展，並再度應大會邀約擔任專題演講嘉賓），主題為「Immersive Content」（沉浸式內容），大談結合VR+AR+AI+5G+Blockchain這些尖端科技將會實現VIVE Reality願景。

MWC世界通訊大會今天（25日）西班牙巴賽隆納登場，宏達電由王雪紅親自率團前往，展示一系列創新軟硬體，包括最新發表的VR一體機Vive Focus Plus、Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容、由Vive內部團隊自行開發的多人協作工具Vive Sync，以及多款未來結合VR及5G的開創性應用。

請繼續往下閱讀...

王雪紅今年再度應邀擔任專題演講嘉賓，主題為「Immersive Content」，會中Mobilium Global創辦人暨執行長Ralph Simon、Universal Music Group董事長暨執行長Sir Lucian Grainge、Vimeo執行長Anjali Sud，也紛紛對「Immersive Content」提出更進一步的看法。
 
王雪紅以「We live in incredible times! 我們活在在一個不可思議的時代」這句話開場，並以VIVE標誌上的三大核心「科技」、「人性」、「想像」，也就是將VR+AR+AI+5G+Blockchain這些尖端科技結合起來，來進一步闡述VIVE Reality願景。

▲Vive Reality System。（圖／HTC提供）

▲Vive Reality System。（圖／HTC提供）
 
王雪紅在演講中表示，嶄新的科技以前所未見的方式誕生，提供人們豐富而深刻的體驗，引領大家以更細緻的方式表達一切希望、夢想、與對彼此的關懷，並談到22年前，HTC品牌誕生之時，便知道智慧型手機將會主導未來人們的數位生活，而今天，在新一波科技已鋪天蓋地而來之際，大家也看見VR／AR等虛擬實境科技，未來將超越智慧型手機的無限潛能。
 
王雪紅更進一步指出，5G即將帶來開創與變革，可提供即時的高品質VR及AR內容，且AI將會完全理解人們的需求，而VR和AR將是能釋放AI最強大實力的首要利器，其中VIVE Reality的根本承諾，就是要提升世人的生活，畢竟科技的核心不是矽谷那個矽，而是我們的人性。
 
會中王雪紅也舉例說，VIVE的完全沉浸式體驗為醫療保健開創了全新的時代，在世界各地中協助培育出專業級的醫療人員，像是宏達電的合作夥伴「Surgical Theater」，已成功地將虛擬實境系統，應用於超過全球30家醫院、7000多個神經外科手術之中，不僅應用於腦腫瘤相關手術中，更已適用到身體的任何部位，協助醫生及患者在執行救命手術前有更完善的規劃，針對某些特定疾病，VIVE也能給予相當有效的幫助，像是慢性疼痛、憂鬱症及阿茲海默氏症。
 
另外在企業應用方面，王雪紅也以「Bell Helicopter」為例，透過VIVE提供的沉浸式空間設計、虛擬空間產品測試與協作，將打造頂級直升機的時間從6年縮短到6個月，為企業省下一筆相當可觀的費用，王雪紅強調「這是一個能激發我們熱情的世界」。
 
最後王雪紅更呼籲，VIVE Reality將為人類世界帶來全新樣貌，為了實現這個目標，身為VR領域的一員必須敢於夢想，在能力所及的範圍中創造出非凡價值，讓這個社會真正獲益，一同實現VIVE Reality的美好世界。

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關鍵字：宏達電,HTC,王雪紅,MWC

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