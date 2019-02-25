汽車維修工遠離這些重金屬物質　小心「肺癌」找上身！

▲無論是鈑金研磨產生的粉塵、或引擎維修時接觸的機油，從事汽車維修工作的人常常接觸到許多化學物質。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

汽車維修勞工常常接觸化學物質而不自知，勞動部勞動及職業安全衛生所針對5家鈑噴廠40個現場環境監測，對44種油性與水性漆料樣品，發現噴漆使用漆料的重金屬，如鉛、鉻等，會導致鈑金烤漆工人產生重金屬職業性的暴露危害，長期暴露會造成職業性肺癌，是勞工不可輕忽的職業危害。

勞安所在2016年完成對汽車維修業噴漆作業勞工危害暴露及所使用漆料進行重金屬調查，針對5家不同規模的鈑噴廠採樣，分析44個油性與水性漆料樣品及40個現場環境監測樣品，發現油性漆料樣品中，黃色漆在鉛、總鉻濃度上均較其他色漆料為高，再者是紅色漆。

請繼續往下閱讀...

另在水性漆料樣品中，藍色系漆在鉛的濃度上均比其他色漆來得高，總鉻以黑色漆最高，整體而言，水性漆中重金屬成分與油性漆相差甚大，且濃度均低數百至數千倍，特別是鉛及總鉻的濃度。

▲調查發現，噴漆所使用的漆料含有重金屬，鈑金烤漆工人成為高風險群。（圖／達志／示意圖）

勞安所表示，各種色彩塗料中通常含有重金屬成分，如鉛及鉻，而成分容易造成作業現場勞工健康危害。此外，在國內汽車維修噴漆勞工，特別是使用具有色漆料的作業，更是重金屬暴露危害的高風險群。

為避免相關職業病的發生，勞安所指出，若現場環境監測危害物容許濃度過高，應加強通風改善工程如隔離與密閉、局部排氣或整體換氣設施等，及勞工佩戴正確防護具，像是可防護重金屬粉塵，及有機溶劑蒸氣的職業衛生呼吸防護具，來避免重金屬粉塵及有機溶劑蒸汽被吸入，另建議勞工噴漆作業時，也應穿著長褲與長袖，避免皮膚直接接觸漆料。