散裝市場供需平衡　慧洋2018年EPS達2.92元　脫離產業谷底

▲展望2019年，慧洋表示，第二季起穀物旺季可望推升運價回穩，以及整體新造船投資速度減緩，對後市仍維持「審慎樂觀」看法。（圖／慧洋海運提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠2018年新造船交船數為近年來的低點，散裝航運市場趨於供需平衡，慧洋海運今（25）日公佈最新財報，2018年全年合併營收為新台幣130.68億元，稅後淨利新台幣18.09億元，不僅分別較前年成長19.49%、336.99%，並繳出每股稅後盈餘（EPS）2.92元的成績單。

慧洋表示，2018年新造船交船數為近年來的低點，過去供過於求的散裝運力逐漸調整均衡，航運市場持續保持穩定，而2019年底將實施的壓艙水管理系統公約及2020年的硫排放限制，預計將可加速舊船拆解，散裝運力可望進一步調整。

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慧洋主管進一步指出，2018年總計交付8艘新船，毛利率近五成，全年總計49艘船舶換約，換約租金調漲約兩成，帶動營業利益自2017的17.00%提升至26.59%。

▲慧洋2018年全年財報比較簡表。（圖／慧洋提供）

另外，未來新造船出廠皆有裝備符合環保法規之壓艙水處理系統，且也有部分新造船已和廠商進行技術合作，裝設脫硫設備，預期有助於集團營運再升級。

展望2019年，慧洋表示，第一季雖受到中國春節淡季與巴西礦場崩塌影響市場信心，然而第二季起穀物旺季可望推升運價回穩，以及整體新造船投資速度減緩，加上環保法規實施在即可望加速舊船拆解，對後市仍維持「審慎樂觀」看法。