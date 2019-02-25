四海遊龍工廠遭假扣押　疑股東與港商「爆上億股權糾紛」

▲知名鍋貼專賣店「四海遊龍」位於中和的工廠25日遭港商假扣押。（合成圖／翻攝自四海遊龍官網、東森新聞）

生活中心／綜合報導

知名專賣鍋貼的餐飲品牌「四海遊龍」，其位於新北市的工廠今（25）日被法院假扣押。據了解，工廠之所以被假扣押，正是因為四海遊龍的舊團隊曾與香港百鴻公司談合作要在香港上市，但新團隊上任後喊卡，雙方溝通不良，香港百鴻公司投下了上億元怕血本無歸，才會聲請假扣押。四海遊龍表示，目前已調派其他車輛供貨，不會影響到加盟店供貨。

今天下午3時許，警方及大批地院執法人員來到新北市中和廠區進行假扣押，不管是廠房內還是廠房外的貨車，通通被貼上封條；被封的工廠，就是知名鍋貼品牌「四海遊龍」。

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▲四海遊龍工廠的貨車被貼上封條。（圖／翻攝自東森新聞）

四海遊龍前總經理、現任股東陳建宏聽到工廠被假扣押的消息，立刻趕赴現場關心。他表示，自己有9%股份，任職該公司8年半，但日前無故遭公司解雇，連辦公室的東西都沒拿回來，已向勞工局和經發局陳情，要恢復自己的工作權益。

對於新董座才上任一周，公司就出現變卦。陳建宏表示，「我想這個部分我自己沒有辦法定義，但我在無預警被解職的部分，公司在無預警沒有辦法去資金調度跟執行，我擔心的其實是營運方面的問題。」

據悉，四海遊龍先前的團隊積極和香港百鴻公司談合作，打算要在香港上市，不過新團隊上任後，認為中間有問題，因此喊卡；香港百鴻公司投下了上億元，因為怕血本無歸，才會聲請假扣押。

▲四海遊龍門市店長擔心供貨受到波及。（圖／翻攝自四海遊龍臉書粉絲專頁）

陳建宏提到，四海遊龍的食品屬於冷藏冷凍的運送，溫層控制下假設沒有辦法達到控溫的效果，是沒有辦法運送的，影響的店家應該有120多家左右。

門市店長蘇先生透露，這次的假扣押多少一定會造成損失，「因為房租、店租還有這些員工，大家都要吃飯，損失一定有的，大概幾萬塊跑不掉。」對此，四海遊龍現任總經理許瓊芬表示，針對香港百鴻公司提出的假扣押，已交由律師做相關後續處理，目前也已調派其他物流車輛，不會影響到加盟店供貨。