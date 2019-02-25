該繳房貸了！兆豐銀利用Line通知房貸繳款服務

▲兆豐銀拚消金，近期針對房貸也是頻頻出招。（圖／兆豐銀提供、資料照）

記者吳靜君／台北報導

近期兆豐銀在房貸上動圳頻頻，除了推出好用的房貸是算平台、針對菁英推出最低1.56%的低利優惠房貸之外，現在又有新招，針對兆豐銀的房貸戶透過Line來提醒繳款。兆豐銀行為提升房貸戶行動服務體驗，透過結合國人最常使用的通訊軟體LINE，推出貸款繳款提醒、繳款完成等通知服務。

另自即日起，兆豐銀行房貸戶只要加入該行LINE官方帳號，完成啟用LINE個人化服務，並至兆豐銀行豐贈點網站完成會員註冊後，還可獲贈豐贈點點數，累積點數可兌換多樣商品。

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兆豐銀行表示，客戶除了可透過其LINE官方帳號獲得最新優惠訊息外，只要在手機上完成「兆豐銀行LINE個人化服務」啟用，還可依個人需求設定外幣到價、個人帳戶入/扣帳、基金停損/停利、信用卡繳費提醒/紅利點數到期等各類通知服務。兆豐銀行此次更為房貸戶推出貸款繳款提醒、繳款完成等通知服務，為房貸戶提供更即時便利的行動化金融服務。

此外，兆豐銀行更運用時下最夯的大數據，推出線上即時估價、房貸試算服務，結合房價查詢、房貸試算、互動式地圖等三大功能，協助民眾隨時隨地進行貸款規劃。民眾可以在LINE官方帳號中選擇「房貸e把兆」功能，即時查詢房屋周遭房價行情及鄰近生活圈設施、試算貸款額度、利率及每月還款金額，體驗便利的一站式房貸服務。

為回饋房貸戶並深化社群金融服務，兆豐銀行舉辦房貸好友加LINE、豐贈點點數立即送活動，即日起至今年底止，房貸戶只要完成綁定LINE個人化服務，當月並於兆豐銀行豐贈點網站註冊成為會員，即贈送點數，除生日有加碼贈送生日禮點數外，在網路銀行進行台幣跨行轉帳、外幣換匯/跨行匯款等交易，也都有贈送點數，累積點數可兌換超過300種知名美食餐券、百貨超商購物金或影城兌換券等優惠。