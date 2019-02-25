海關第2波快遞貨物專案查緝　抓到違法進口肉脯

▲海關專案查緝違法進口，發現有肉脯等違規商品。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

海關進行第2波針對空運快遞專案查緝是在今年的1月22日到24日執行，確實發現有2件快遞貨物豬肉進台，共計4.8公斤。關務署今(25)日表示，會針對是否有進口人的委任書，確認是有委任書的話，進口人將面臨7年以下有期徒刑的壓力。

豬瘟的問題尚未解決，關務署今日表示，第1波專案查緝行動於今(2019)年1月9日至11日展開，緝獲違法案件428件，重大案件包括毒品4件318公斤、農產品及食品218件1,222公斤。同月海關再採取第2波專案查緝，緝獲違法(章)案件313件，重大案件包括豬肉製品2件4.8公斤、農產品及食品138件1,325.8公斤、仿冒品15件2,324個品項，持續將不定期實施專案查核。

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豬肉防疫大作戰，海關查獲未經檢驗的豬肉或者是豬肉製品，今年元月1日以來到2月24日就發現有270件、還有小三通21件、郵包62件、快遞貨物6件、海運1件，共計360件，總計449公斤，已經有明顯的下降。從快遞貨物專案查緝的豬肉或豬肉物品，海關則移往防檢局，關務署表示這2案件為肉脯案件。

關務署強調，依據空運快遞貨物通關辦法規定，凡涉及輸出入規定貨物，如：食品、藥品、通訊產品、農漁畜產品、醫療器材、動植物產品等，皆不得採取簡易申報通關，違者海關將依空運快遞貨物通關辦法轉關稅法規定，對快遞業者處以警告或罰鍰，最重還可停止其6個月快遞通關業務；進口人須另補具相關報關文件改以一般報單申報通關，無法立即提領貨品，如違反相關規定也須遭受裁罰。

海關提醒民眾及廠商，如果透過快遞貨物非法輸入豬肉製品等屬物品，違者最高可處7年以下有期徒刑，防檢局將查是否有明確的委託單，如果沒有進口人的委託單的話，快遞就會被罰6千元~3萬元的罰鍰。