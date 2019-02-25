　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

能源局普查農業用電仍在成長　原因居然是

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲能源局針對農業進行用電需求普查，發現近年來發展精緻農業，用電量成長12.1%。（圖／資料照）

▲能源局針對農業進行用電需求普查，發現近年來發展精緻農業，用電量成長12.1%。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

經濟部能源局進行「農業部門能源消費調查」發現，由於推動精緻農業發展，整體用電量持續上升，同時也發現農業還有許多區塊能投入循環經濟，發展再生能源，未來具有發展潛力。

能源局說，為了瞭解農業部門對能源的需求，能源局每五年就會對農林漁牧等產業進行能源消費調查。依據最新的調查結果，過去五年用電需求年成長12.1%，主因農業朝向精緻化生產，包含健康農業、科技農業及休閒農業等，讓使電力設備使用增加，尤其是會使用空調、冷凍冷藏、保溫、抽水、增氧設備等，反映農業生產型態逐漸精緻化，農業科技環境控制設備應用普及趨勢。

請繼續往下閱讀...

能源局也發現，農業部門導入綠能應用案例逐漸增加，常見案例包含禽畜糞尿等回收農業廢棄物進行厭氧發酵產生沼氣，並利用作為發電或產熱之燃料，實現農業資源循環再利用；另外，部分農戶亦於農舍屋頂裝設太陽能板發電自用，並將餘電躉售給台電，並且還能善用閒置空間，增加農戶收益。

不過值得注意的是，這次調查發現農戶節能意識不足，農牧業只有14.4%用戶採行節能措施，且採行的是資源循環利用為主，其次為生產機械設備器具汰舊換新；養殖漁業則有18.2%用戶採行節能措施，其採行措施亦以資源循環利用比例最高(占55.6%)，另採行生產機械設備器具汰舊換新比例達35.7%，顯著較農牧戶為高。

ET快訊
2月颱「蝴蝶」重回強颱！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了
美女醫「戰」已婚男醫19次　男出庭當正宮面細數「在幹嘛」
南一中學生錄取「全球最難進大學」　獎學金千萬還包食宿旅遊
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：農業,用電,資源回收,循環經濟,經濟部,能源局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

海關第2波快遞貨物專案查緝　抓到違法進口肉脯

商業周刊／汽車百貨大王攻新零售　先想8成不懂車的人

商業周刊／金車父子檔聯手　檳榔攤咖啡狂銷歐洲

能源局普查農業用電仍在成長　原因居然是

雲達前進MWC　攜樂天打造虛擬化原生行動網路

新加坡封測廠找買主　出價上看10億美元

韓流發威！五大銀行1月新增房貸創近3年新高　高雄最夯

挑戰亞馬遜！UNIQLO創辦人：朝世界頂尖電商發展

新興市場上周淨流入逾3億美元　台股吸金動能最強

西聯匯款開放　台灣民眾可在亞馬遜用美元現金付款

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

海關第2波快遞貨物專案查緝　抓到違法進口肉脯

商業周刊／汽車百貨大王攻新零售　先想8成不懂車的人

商業周刊／金車父子檔聯手　檳榔攤咖啡狂銷歐洲

能源局普查農業用電仍在成長　原因居然是

雲達前進MWC　攜樂天打造虛擬化原生行動網路

新加坡封測廠找買主　出價上看10億美元

韓流發威！五大銀行1月新增房貸創近3年新高　高雄最夯

挑戰亞馬遜！UNIQLO創辦人：朝世界頂尖電商發展

新興市場上周淨流入逾3億美元　台股吸金動能最強

西聯匯款開放　台灣民眾可在亞馬遜用美元現金付款

海關第2波快遞貨物專案查緝　抓到違法進口肉脯

中美貿易談判衝刺　環時總編胡錫進：達成協議可能性大

北京嚴重空污　公交集團：規定公車停紅燈應熄火

UBA／我還能打！　韓杰諭傷後代表作挺身助勝

房價1字頭遍地開花　桃園八德千萬內能住大樓

男同志求婚選「泰勒絲的歌」　訂婚派對上…本尊現身Live彈唱！

HBL／奪冠隔年跌出4強　男甲史上第6次

酒駕致死修法改列殺人罪　法務部：最快27日明朗公佈

30萬顆水晶有多閃？「龍后」穿給你看　奧斯卡台上竟有施華洛世奇瀑布

「兩會」召開在即　進京列車2／26日起將進行「二次安檢」

財經熱門新聞

富士康員工獨白「沒有外界傳聞那..

特力集團千金露天婚禮　「新人雨..

存股達人投資報酬暴漲88倍 ..

諾基亞推平價5鏡頭機款打高階市..

勞工白繳！6職業工會積欠勞保費

就算三星摺疊機賣不好　蘋果也備..

經濟部節能家電補助方案最快本周..

嫌賺太少？投資達人教你5種創造..

謝金河：穿戴裝置正在顛覆產業

投資人照過來！一張表秒懂台股本..

雲端最有錢／投資型VS.自用型..

黃金、鈀金價格飆漲　投資一次整..

威力彩今晚頭獎上看4.9億　連..

抗又老又窮　小資族年賺10%法..

更多熱門

相關新聞

鐵飯碗招考又來嚕！台電8月招考新人700名

台電表示，預估未來幾年會有一波退休潮，為了補充相關人力，今年8月將對外招考，預計招周700名雇用人員，到時候會分全台四大考場同時筆試，相關簡章預計4月底對外公開。

中美磋商　川普︰一、兩周內會有大新聞

冷氣團過境帶雨量　北台灣水庫有進帳略解渴

經濟部節能家電補助方案最快本周公布　可望依去年3千元再加碼

台大醫批電力供需造假　經濟部回：想像力豐富且偏見指控

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛炸了

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面