能源局普查農業用電仍在成長　原因居然是

▲能源局針對農業進行用電需求普查，發現近年來發展精緻農業，用電量成長12.1%。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

經濟部能源局進行「農業部門能源消費調查」發現，由於推動精緻農業發展，整體用電量持續上升，同時也發現農業還有許多區塊能投入循環經濟，發展再生能源，未來具有發展潛力。

能源局說，為了瞭解農業部門對能源的需求，能源局每五年就會對農林漁牧等產業進行能源消費調查。依據最新的調查結果，過去五年用電需求年成長12.1%，主因農業朝向精緻化生產，包含健康農業、科技農業及休閒農業等，讓使電力設備使用增加，尤其是會使用空調、冷凍冷藏、保溫、抽水、增氧設備等，反映農業生產型態逐漸精緻化，農業科技環境控制設備應用普及趨勢。

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能源局也發現，農業部門導入綠能應用案例逐漸增加，常見案例包含禽畜糞尿等回收農業廢棄物進行厭氧發酵產生沼氣，並利用作為發電或產熱之燃料，實現農業資源循環再利用；另外，部分農戶亦於農舍屋頂裝設太陽能板發電自用，並將餘電躉售給台電，並且還能善用閒置空間，增加農戶收益。

不過值得注意的是，這次調查發現農戶節能意識不足，農牧業只有14.4%用戶採行節能措施，且採行的是資源循環利用為主，其次為生產機械設備器具汰舊換新；養殖漁業則有18.2%用戶採行節能措施，其採行措施亦以資源循環利用比例最高(占55.6%)，另採行生產機械設備器具汰舊換新比例達35.7%，顯著較農牧戶為高。