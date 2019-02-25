雲達前進MWC　攜樂天打造虛擬化原生行動網路

▲廣達。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

廣達旗下資料中心廠雲達科技（QCT）前進世界移動通信大會（MWC）今（25）日宣布與日本樂天行動網路公司合作，打造全球首個端到端完全虛擬化及雲端原生的行動網路，為5G世代作預備。

樂天行動網路為日本樂天集團全資子公司，預計將在10月推出符合5G需求的完全虛擬化行動網路，此架構將為電信產業帶來破壞式創新。

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雲達科技總經理楊麒令表示，由於公司看到從雲端服務供應商（Cloud Service Provider, CSP）到電信公司採用雲端運算技術的自然演進，與日本樂天的合作進一步驗證了這個趨勢。憑藉公司在雲端運算的專業知識和經驗，加速了網路轉型的歷程，實現完全虛擬化的4G LTE網路， 並可擴展至5G 未來。

樂天行動網路公司的技術長Tareq Amin表示，日本樂天本身具成本優勢的擴充性及服務的靈活性，藉由雲達科技與合作夥伴所提供的整體解決方案，幫助公司在加速 LTE 上市的過程中，確保網路轉型的成功。

Tareq Amin表示，我們共同創建領先業界的網路功能虛擬化基礎平台解決方案，滿足日本樂天在中央資料中心及邊緣資料中心的整體需求。”

雲達科技與日本樂天及其他合作夥伴利用最佳的雲端運算技術，並創新的行動邊緣運算（Mobile Edge Computing, MEC）技術、產品和解決方案，來實現前所未有的創新網路基礎架構，以承載多個工作負載。



雙方透過大幅降低系統複雜度，並將軟體和硬體解藕，確保靈活性，穩定性，可擴展性，並兼具成本效益等優勢，為客戶提供獨一無二的行動通訊選擇。目前已在東京的端到端測試，成功驗證系統的穩定性和可擴展性，可確保即將於2019年10月上線的行動通訊服務。

雲達科技於2月25日至2月28日在西班牙巴塞隆納舉辦的2019世界移動通信大會（MWC 2019）展位＃5B11展示其邊緣運算和雲端基礎架構產品，包括與日本樂天合作的解決方案。



