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從油畫到水墨！國寶級大師作品都來了　「當代書畫名家大展」開展

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▲敦化國小國樂團。（圖／幼華中學提供）

▲書畫大展。（圖／幼華中學提供／下同）

地方中心／綜合報導

位於台北市北投區的私立幼華雙語中學，為提升北投、士林地區整體的藝文素養，於2月24日起在10樓圖資藝文中心，舉辦「音樂饗宴暨當代書畫名家大展」，藉此機會邀請鄰近國小與大學共同參與演出之外，更邀請周邊育幼院及弱勢團體，一同分享幸福時光，本次名家書畫大展的藝術作品展出到3月10日。

幼華中學感念學生與社會大眾平常鮮少能夠接觸到藝術文化領域，因此期許能從學校開始，成為藝術文化的領頭羊，透過與學生、一般民眾分享，讓藝術文化氛圍得已向下紮根以及延伸至社區，進而提升北投、士林之藝文素養。參與演出與展覽的名，各個皆十分讚同此藝文推廣，除了有國際級音樂家演出的參與，藝術市值超乎想像的書畫作品參與展出，像是已故台灣前輩畫家張萬傳老師，用其一生在創作，他的態度與作品成為了台灣藝術的典範。張老師的兒子為了這次展覽，拿出父親22件作品參與，他說，「能將父親的畫作無私分享在校園，為台灣藝文盡一份力量是最有意義的事。」

▲敦化國小國樂團。（圖／幼華中學提供）

▲敦化國小國樂團。

本次音樂饗宴演奏會的表演卡司有旅美大提琴家張道文老師、旅比利時聲音樂家楊子雲老師、東吳大學室內管弦樂團、文化國小弦樂團／合唱團、士東國小弦樂團、敦化國小國樂團等，帶來豐富的曲目。名家大展展出的藝術大師有李奇茂老師、楊三郎老師、張萬傳老師、劉其偉老師、陳銀輝老師、張義雄老師、李貞吉老師、彭自強老師等等，都是當代知名的畫家。

雖然其所展現的風格各有不同，但都具備古典生動的畫風，反映著大師與台灣鄉土民情的互動心境，十分感動人心。當代書法與唇音樂家李貞吉老師提及，看見幼華中學在美育上的用心與表現，真的非常感動，因此進而提供創作共襄盛舉。士東國小連世驊校長也表示，除了藉此讓弦樂團有演出的機會外，最重要的是在透過這次的展演，讓學子們近距離接觸當代書畫作品，不但激發創意，更能提升對於藝術美育層面的視野。

▲敦化國小國樂團。（圖／幼華中學提供）

▲幼華中學校長施博惠。

幼華中學（原十信高中）近期最令大家熟知的就是其符合產業潮流的電競班，而今年開辦國中部，除重視雙語以及硬體設備外，最讓周邊國小以及家長讚賞的就是學校重視品格藝文的堅持，多年來幫助許多隔代教養、弱勢家庭的學子，也秉持藝術文化與品格薰冶息息相關的信念。從本次音樂饗宴暨當代書畫名家大展，得以看見幼華中學為提升學生素質的努力，期待透過本次高規格的藝術表演，將藝術細胞注入每位欣賞者，帶動社會氛圍的和諧，學校與社區的良好互動，形成一種正向循環，也成為學校回饋社區最直接的方法。

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關鍵字：幼華中學,音樂饗宴暨當代書畫名家大展

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