韓流發威！五大銀行1月新增房貸創近3年新高　高雄最夯



▲中央銀行。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（25）日公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）1月新增房貸利率1.629%，月增0.012個百分點，為九個月新高，央行表示，主要是利率較優惠的青年安心成家貸款占比下滑，導致房貸平均利率上漲。另外，六都建物買賣移轉棟數增加一成，加上部分銀行年底衝刺房貸的遞延效應，央行也公布1月五大銀行新增房貸494.83億元，來到近3年高點。

央行表示，1月五大銀行新增房貸來到近3年高點，主要是六都建物買賣移轉棟數增加一成，以及部分銀行年底衝刺房貸的遞延效應。

進一步分析1月建物買賣移轉棟數，央行說明，六都裡南部表現明顯優於北部，其中又以高雄表現最為強勢，當月買賣移轉棟數3,519棟，月增27.4%、年增13.3%，其次則是台南市，移轉棟數2,149棟，月增20.3%、年增8.2%。

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▼1月建物買賣移轉棟數，六都當中以高雄表現最好。（圖／記者陳韋帆攝）



央行經研處副處長吳懿娟指出，去年11月適逢地方選舉，選後六都有一些拼經濟的政策，而房屋買賣成交會有一段時間落差，但今年1月，高雄整體情況確實還不錯，台南則是有新成屋的交屋，未來還要繼續觀察。

央行統計顯示，五大銀行1月新增房貸利率1.629%，月增0.012個百分點，為九個月新高，吳懿娟表示，主要是利率較優惠的青年安心成家貸款占比下滑，導致房貸平均利率上漲。