新興市場上周淨流入逾3億美元　台股吸金動能最強



▲股市示意圖。（圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

美中貿易談判持續捎來正面進展，加上美國升息立場轉趨鴿派，皆為新興市場注入新氣象，並吸引國際資金回流，根據EPFR最新資料，全球新興市場基金今年以來吸金動能穩健，包括高收益債、新興市場債都連續淨流入周數進入第七周，上周全球新興市場資金淨流入3.23億美元，全年累計吸金更已突破200億美元。法人認為，新興市場資金面持續增溫，以台股動能最強。

摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，美國和大陸間貿易討論似乎出現進展，美國總統川普亦釋放願意延長休戰期的善意訊息；加上美國升息態度轉向溫和，連動美元走升趨勢趨緩，均為新興市場注入新氣象，並為新興市場股票基金的投資增添吸引力，即便上周資金布局腳步普遍稍事休息，卻無礙全球新興市場基金上周再流入3.23億美元，成為上周唯一獲資金青睞的股票基金類型。

陳若梅進一步指出，受惠國際資金熱情力挺，全球新興市場基金今年開年迄今，周周吸金，累計吸金於上周更一舉突破200億美元大關來到212億美元，不但完勝其他類型股票基金，吸金力道更已超過去年全年146億美元淨流入金額；反觀亞洲(不含日本)、拉丁美洲和歐非中東等單一區域新興市場基金，今年來買氣則相對受到壓抑，僅拉丁美洲基金力守7.27億美元的淨流入。

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▼新興市場中，台股表現優於其他股市。（示意圖／鏡週刊）

安聯投信分析，資金持續流入亞洲，其中，又以台股吸金動能強，外資對台股淨買超7.59億美元，至於東南亞股市資金多數轉為淨流入，僅印尼仍小幅賣超557萬美元。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，受惠於國際情勢逐漸明朗，加上基本面和資金面均持續回溫，台股近期漲勢凌厲，優於其他主要股市，從基本面來觀察，農曆年前訂單出現回溫，成為推動市場大幅上揚的一大主力。

展望後市，廖哲宏表示，資金面持續增溫，是另一股推動市場向上的主要力道，根據今年1月聯準會（Fed）會議紀錄顯示，官員態度偏向鴿派，下半年甚至有可能停止縮表，貨幣政策寬鬆帶動市場資金持續湧入新興市場，外資加持下，台股資金面持續偏多。