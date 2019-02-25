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西聯匯款開放　台灣民眾可在亞馬遜用美元現金付款

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▲美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）。（圖／路透社）

▲亞馬遜（Amazon）。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

西聯匯款今（25）天正式開放，讓台灣消費者在亞馬遜網站購物時可以選擇以美元現金進行付款，讓偏好現金付款的顧客購買亞馬遜網站商品更方便。

市調公司Forrester Research估計，2022年跨境購物將會佔整體電商銷售額的20%，達到6300億美元。但對於那些偏好用現金付款，或是沒有國際信用卡、金融卡的人而言，欠缺支付管道仍舊是一大挑戰及顧慮。

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西聯匯款跟亞馬遜合作，消費者只要點選亞馬遜結帳頁面上的PayCode後，就會收到一組獨特的編碼，以及如何在西聯匯款代理商親自付款的資訊。對於過往沒有合適的支付方式而無法進行網購的消費者來說，西聯匯款與亞馬遜的合作將提供他們線上購物的支付管道。

西聯匯款今（25）天則正式開放，讓智利、哥倫比亞、香港、印尼、肯亞、馬來西亞、秘魯、菲律賓、台灣、泰國等消費者，在亞馬遜網站購物時可以選擇以當地現金或美元現金進行付款，讓偏好現金付款的顧客購買亞馬遜網站商品更方便。

西聯匯款數位業務部資深副總裁暨總經理Khalid Fellahi表示，對於想要的商品只能從海外購買的顧客，可以增加使用亞馬遜的機會，在一個跨境買家與賣家時常位於不同地理位置、不同金融生態系統的世界中，收取當地貨幣並轉換成商家需要的貨幣種類，有效解決複雜的跨境金流難題。

亞馬遜支付採納與體驗總監Ben Volk表示，對於沒有國際信用卡或偏好付現金的顧客來說，Amazon PayCode運用西聯匯款讓線上跨境購物成為一個可靠且便利的體驗。

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關鍵字：西聯匯款,亞馬遜

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