今年578家企業將有董監改選　統一、泰山行情受關注

▲泰山企業董事長詹逸宏 。（圖／泰山企業提供）

記者林淑慧／台北報導

董監改選行情即將開跑！依據統計，今年共有578家上市櫃公司將改選董監事，加上大同條款上路，市場派對大股東持股不足的公司可望加碼，像是食品股中的泰山，以及有業績題材的統一，法人預期將能走出一波漲升行情。

依據公司法第195條規定，上市櫃公司董事任期不得超過三年。據統計，今年預計有578家上市櫃公司必須進行例行性董監改選，包括統一、泰山、鴻海、華碩、南港、廣達、友達、安泰銀、國泰金、開發金、元大金等重量級企業。

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泰山近期有龍邦國際的持續加碼，龍邦於上月底公告單日取得泰山2,259.8萬股，交易總金額4億元，每單位價格17.7元，母公司加子公司累計持股比率已達20.23%，正式超越保力達集團，躍居為泰山最大股東。

法人表示，農曆春節為送禮旺季，可望挹注泰山營運表現，加上近期大股東買盤持續進駐，近期股價走升可期。

▲統一企業2019年元月營收達411.44億元，年增7.8%，單月再度突破400億元大關，改寫歷史新高紀錄。（圖／統一集團提供）

另外，受惠統一中控、統一超商兩大事業體業績持續成長，推升統一企業2019年元月營收達411.44億元，年增7.8%，單月再度突破400億元大關，改寫歷史新高紀錄。

法人表示，統一食品本業每年穩定向上，轉投資的超商事業也具貢獻動能。統一超商去年鮮食及現煮咖啡持續成長，從無人店、美妝、健身到烤雞複合店，挑戰新營運模式，帶動台灣7-ELEVEN店數持續成長，截至去年12月為止已達5369店，海外菲律賓也持續成長，可望挹注後市表現。