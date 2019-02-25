美中貿易戰休兵延長　孫明德：只是露出曙光，但還沒真正天亮

▲美國總統川普宣布延長美中貿易戰休兵期限，市場樂觀情緒高漲，為國際股市注入動能。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布延長對大陸調高關稅期限，市場樂觀情緒高漲，為國際股市注入動能，不過台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德今（25）日表示，「美中貿易戰只是露出曙光，但還沒有真正天亮」，後續仍有匯率、智慧財產權、大陸國有企業等問題需要解決。

川普在推特上PO文指出，美中貿易談判在重要且具結構性議題上取得實質進展，包括智慧財產權、技術轉移、農業、服務業、貨幣和其他多項議題，因此針對這樣的結果，將延遲3月1日美國對大陸商品加徵關稅的計畫。

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美中貿易戰緊張情緒趨緩，孫明德表示，去年7、8、9月是美中貿易戰打得最火熱的時候，台灣廠商當時受到很大驚嚇，因此第一個動作是10月大量出貨到美國，導致美國零售業庫存大增和港灣大塞車，不過隨後數據就開始往下滑，連帶台灣11月至今年1月出口訂單也掉下來，因為廠商擔心關稅要調漲，所以先塞貨、出貨。

▲台經院景氣預測中心主任孫明德。（圖／記者屠惠剛攝）

孫明德指出，廠商目前觀望美中貿易戰是否能夠達成協議，若可以的話，台灣外銷訂單也可望在3月慢慢回溫，屆時對今年第2季或下半年的經濟來說，傷害就沒有原先預估的這麼大。

除了關稅問題之外，其他匯率、智慧財產權、大陸國有企業等還有很多爭鋒相對，孫明德說，「貿易戰沒有結束，只是關稅這回合暫時中止」，未來也將會持續進行，就像過去美日貿易戰一打就30年，因此他認為，美中貿易戰不可能在短短1年內就結束。