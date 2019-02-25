美零售財報本周陸續發布　華爾街掀起賣空潮

▲美國零售業正面臨來自亞馬遜的激烈競爭，但目前看起來還算挺得住。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國本周將迎一系列零售業財報，而此時空頭派正開始「大賣空」零售股，儘管在此之前就曾有人預料零售業將面臨大災難，大舉做空購物中心，最後鎩羽而歸。

金融時報報導，零售業指標的XRT指數股票型基金（ETF）上周已遭做空，空頭部位比XRT本身股數約大4倍。據State Street Global Advisors的數據，目前放空最多的ETF是追蹤標普無權重零售業指數的XRT。

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儘管美國零售業正面臨來自亞馬遜的激烈競爭，但目前看起來還算挺得住，避險基金經理公司Sound Point Capital創辦人Stephen Ketchum表示，若在錯誤的時間做空某個產業，將會有很大的損失，「但許多零售業者確實長期走下坡。毫無疑問的，線上購物的趨勢將繼續增長。」

Ranger Alternative管理公司基金經理人Brad Lamensdorf表示，雖然有幾家零售業者已開始轉向數位時代，但其他不少業者的轉型卻沒那麼順利。他以汽車貸款違約率上升舉例，「有很多跡象表明消費者正在屈服」。

投資人仍在試圖了解零售業如何適應電商的興起，零售類股的股價一直波動不斷。如沃爾瑪的財報就繳出亮眼的銷售數字，但鞋店Payless ShoeSource及嬰童用品連鎖店Gymboree卻以申請破產。預計本周將發布財報的連鎖百貨JC Penney，虧損將擴大至3億美元，而維多利亞的秘密母公司L Brands淨利估計會下跌超過25%。

但也有預測表現將優於預期的。據彭博整理的分析師預測，平價零售店TJX淨利將會提高17%，而電子產品專賣店Best Buy則預期會有44%的淨利成長。