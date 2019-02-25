美中貿易戰有望落幕！　台指期穩步上攻收漲60點向10400點靠攏

▲國際股市持續反彈，台股期現貨展現多頭氣勢，蓄勢挑戰年線關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易協商順利，市場樂觀情緒高漲，台股期現貨今（25）日穩步上攻，其中台股終場上漲68.01點，收在10390.93點，成交量1335.64億元，台指期尾盤也漲60點，以10368點作收，成交量10萬4871口。

美國總統川普宣布延長美中貿易戰休兵期限，激勵美股、亞股同步反彈，台股今天多頭氣勢強，以10343.45點開出，隨後買盤進場承接，指數緩步向上，蓄勢向年線挺進，終場上漲68.01點，收在10390.93點，漲幅0.66%，成交量1335.64億元。

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台指期也延續多方格局，今天走勢貼近現貨，指數一路震盪走高，盤中一度向上挑戰10400點關卡，電子期指尾盤上漲0.95%，金融期指也漲0.03%，終場上漲60點，以10368點作收，成交量10萬4871口。

法人表示，美中貿易談判暫時進展順利，同時也反映在國際股市上，包括美股期貨、陸股等呈現上漲走勢，台股期現貨也延續多頭格局，外資持續偏多操作，預期近期在尚未有重大利空消息出現之前，股市及量能將會「溫溫的漲」，對個股表現來說，相對有利。