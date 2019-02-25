美股連九周收紅漲勢洶湧　施羅德：小心基本面未好轉



▲美股道瓊與那斯達克指數已為連續第9周上漲。（示意圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美國企業財報有七成擊敗市場預期，激勵美股道瓊指數連九周收紅，再次挑戰去年高點；然而，當前的強勁獲利和經濟成長已不比當時，基本面並未好轉，投信法人認為，中長線仍審慎看待本波多頭行情，因此建議採攻守兼備的方式參與當前的多頭行情，為投資打造安全氣囊。

截至2月15日，去年第四季美國約有七成企業獲利擊敗市場預期，平均獲利年增率達13.8%，氣氛轉向樂觀推升本波股市反彈。不過，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥認為，七成的數字並非因為獲利強勁，而是事前獲利預期已數度下修。其實，許多企業已調降第一季財測，預期本季獲利將為負成長，即使第二季預期可重返成長軌道並逐季回溫，但接下來兩季度成長也僅有2%上下，與去年兩位數的成長相去甚遠。

整體來看，莊志祥分析，企業和總經環境的成長動能已大幅降溫，一旦市場樂觀氣氛轉向，疲弱的基本面將無法支撐股市漲勢。觀察近期經濟數據，包括美國ISM指數及零售銷售、中國大陸及歐洲製造業採購經理人指數（PMI）都持續走弱，即使成長榮景已不比去年，但美股反攻已直逼前波高點。投資人必須留意一旦出現預期外的狀況，如中美貿易協商未果等，若市場再度檢視基本面，當前風險資產的價位恐將再度面臨修正。

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至於在投資操作上，莊志祥建議，置身多頭市場，對股市動能無需逆勢而為，但務必留意做好避險。觀察短線市場動向，美國資產持續吸金、美元也未見轉弱，因此，動能操作宜加碼美股，但建議同步加碼避險資產，維持股債平衡配置。目前多頭行情與去年第三季相仿，投資人應避免一味跟漲卻忽略基本面的變化。