加入機車、行人亂入情境　科技部「智駕測試實驗室」啟動

記者邱倢芯／台南報導

自動駕駛汽車為近年來世界各國力求突破的重點領域，而科技立國的台灣也不願置身事外；今（25）日科技部與國家實驗研究院等單位共同打造、國內自駕車融入亞太區複雜交通環境的封閉式測試場域正式開幕。據了解，此一場域中，加入了機車、行人亂入等13種情境，以作為未來台灣自駕車測試的場地。

▲科技部長陳良基。（圖／記者邱倢芯攝）

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科技部長陳良基指出，台灣智駕測試實驗室當中所建置的測試關卡、情境，未來也將與世界通用標準同步、與時俱進；而在此一場域中，目前已具備了自駕車巡迴測試、自駕測試研發等條件，未來會再增加更多不同情境，並將相關測試數據提供給研發機構作為研究之用。

▼總統蔡英文親臨科技部「智駕測試實驗室」開幕式，並搭乘自駕車測試車輛。（圖／記者邱倢芯攝）

事實上，為了加速台灣與世界各國自動駕駛科技同步發展，立法院已於107年11月30日三讀通過了「無人載具科技創新實驗條例」，以提供產學研界在實際開放場域中進行各種自動駕駛科技、服務及營運模式創新實驗的沙盒環境。陳良基表示，目前在台灣智駕測試實驗室中所測試的車輛，最少已可達到Level 2~Level 3不等的等級。

▲▼除了小客車的自駕車外，智駕測試實驗室也在封閉場域中提供民眾體驗搭乘自駕巴士。（圖／記者邱倢芯攝）



另一方面，陳良基亦指出，未來2030年自駕車比例可能超過2至3成，自駕車是臺灣的機會，臺灣要在這個時機點勇敢投入，零組件廠商可以找到新的春天，整體科技產業也可望再創高峰。

據了解，台灣智駕測試實驗室初期由國家實驗研究院與車輛研究測試中心管理營運，現已與宏碁、中華電信數據通信分公司、成大等6家產業/學研單位簽署合作備忘錄。期望未來透過虛實整合研發服務平台及數據服務，協助各界提升自駕車技術的研發成效，並完整測試相關模組與系統。

實驗室面積約1.75公頃，設計上以模擬國內道路情境約時速0~30公里低速行駛，提供小型車或中型巴士之自駕車於此封閉場域內進行混合車流之實境測試。場域內設有13種道路設施，及行人、自行車、車輛等軟式測試目標物，可針對自動駕駛的主要關鍵程序：「感知」、「決策」及「控制」三方面進行全面檢驗。