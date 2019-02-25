川普大放利多、MWC開展助攻　台股穩步上漲近70點突破10,390關卡



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美國總統川普延長美中貿易談判休兵期限，帶動亞股持續反彈，台股今（25）日也穩步上攻，台股雙王台積電（2330）、大立光（3008）撐起半邊天，帶動指數開高走高，續創波段新高，終場集中市場加權指數以10,390.93點作收，大漲68.01點，漲幅0.66%，成交量為新台幣1335.6億元，成功挑戰日線連6紅。

台股本周將迎接228連假，不過在美股上周續漲，加上美中貿易談判緩和，台股今日早盤持續多頭氣勢，集中市場加權指數開盤上漲20.53點，以10,343.45點開出，在大立光與台積電領軍下，指數漲幅擴大逾40點，已突破10,370關卡，續朝年線邁進。

大立光（3008）終場大漲3.17%，收4,390元、台積電（2330）終場漲0.63%，報238元、鴻海（2317）終場跌0.14%，收73.40元。

請繼續往下閱讀...

受到大立光大漲激勵，帶動光學股玉晶光（3406）漲停攻上316.5元、先進光（3362）、亞光（3019）也聯袂走高。另外因MWC今天開展，5G類股持續是盤面焦點，光通訊元件中所需的PA材料如穩懋（3105）再攻高，漲逾5.65%、全新（2455）、聯亞（3081）皆漲逾2%、統新（6426）終場漲6.13%、光聖（6442）也大漲創高7.43%以及5G晶片相關的聯發科（2454）大漲7.01%，收282.50元。

金管會拍板開放基金自行質借案，投資人透過信託投資的基金、債券等，可向同一家銀行質押借款，取得資金成數最高五成，國內銀行及OBU同步開放，對象限專業投資人，可藉此提高資金運用效率，市場將釋出上千億元資金活水，有助挹注台股多頭動能。

今年以來聯準會（Fed）貨幣政策更加靈活、美中貿易僵局逐漸化解、企業財報普遍優於預期，鼓舞投資人重返股市。市場樂觀看待美中談判結果，可望朝正向發展，激勵上周五道瓊工業指數大漲181.18點，納斯達克指數也上漲超過60點，四大指數全數收紅，其中，道瓊與那斯達克指數已為連續第9周上漲。

法人指出，台股本週只有3個交易日，在長假效應下，多頭挑戰年線心態相對謹慎，在電子權值股表現強勢下，指數維持在相對高檔，由於國際股市依舊處於多頭結構，台股短線尚未出現大幅修正的跡象，但仍要慎防出現爆量長黑，屆時指數恐面臨短線修正的壓力。這一周要觀察中美貿易協議有否底定、全球主要央行政策動向、陸股是否可以延續強勢以及MWC通訊展及產業動態。

《延伸閱讀》

►台股雙王領漲多頭氣勢不滅 開盤漲逾40點續朝年線上攻

►投資人照過來！一張表秒懂台股本周大事

►嫌賺太少？投資達人教你5種創造被動收入的方法