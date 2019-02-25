魯蛇靠成為亞馬遜第三方賣家翻身　年獲利飆至1.2億

▲亞馬遜。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

當你失業又負債10萬美元（約新台幣307萬元）時，你會怎麼為你自己的人生做選擇呢？現年38歲的Larry Lubarsky在七年前正經歷這樣的低潮，但他選擇去當亞馬遜的第三方賣家，現在他已是一位小企業家，每年在亞馬遜上銷售上千種產品，為公司帶來數百萬美元收入。

據CNBC報導，Larry Lubarsky在七年前最低潮的時候不但失業，還負債高達10萬美金，車子、手機等生活用品也都買不起，「但我透過在亞馬遜上販賣東西來改變我的生命」，Larry Lubarsky在亞馬遜上批發販賣的東西相當多元，有電子產品、兒童玩具、健康和美容產品等。扣除亞馬遜向第三方賣家收取的手續費，他能賺取微薄的利潤，這類賺錢方式稱為「批發套利」。

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Larry Lubarsky舉例，一把Nerf玩具槍，他能夠拿到10美元的批發價，再以20美元的價格在亞馬遜上出售，他在支付給亞馬遜的手續費後，他能獲得約5美元的利潤。2017年他透過這樣的方式在亞馬上創下1800萬美元的業績，淨利約為400萬美元（約新台幣1.2億）。Larry Lubarsky也不吝嗇地分享該如何在亞馬遜上成為一名成功的第三方買家：

從種子募資開始

必須要先有資金才能進行下一步，所以Larry Lubarsky當初是先向親朋好友募資，其中有一位朋友對他投資6萬美元，他以其中1萬美元來租辦公室和營運費用，再用剩下的資金來購買100種要在亞馬遜上販售的物品。

如何獲得批發產品

Larry Lubarsky本身是向願意大量轉賣商品的批發公司或是大品牌進行進貨，因為這是最能獲得折扣的方式。但Larry Lubarsky建議剛起步的的人可以先從向批發商進貨開始，這會比直接找大品牌來的容易。

做好充分的功課

為了決定要販售什麼商品，Larry Lubarsky和他的工作夥伴利用亞馬遜物流網站（FBA）所提供的銷售追蹤工具來了解各類產品的銷售狀況。再來則是考量投資報酬率，Larry Lubarsky指出，他不希望販售投資報酬率低於30％的商品，他希望每樣商品至少能獲得3美元的利潤。

拿利潤繼續投資

Larry Lubarsky表示，許多人會認為自己已經開始賺錢了，想要將這些利潤帶出場，但他認為當你錢的時候，應該要繼續投資，這樣才能擴大自己的事業規模。

捲起袖子努力

Larry Lubarsky表示其實剛開始相當不容易，他自己也不是輕易就成功，他建議，若想在這行成功，就必須全心投入，而對於那些對這行陌生的人來說，他認為，進行大量的工作將有助於邁向成功。