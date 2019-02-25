三星蘋果去年第4季雙衰退　華為一枝獨秀年增三成

▲華為CEO余承東。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

根據Gartner統計，去（2018）年第4季全球智慧手機銷售量成長停滯，與前年同期相比僅增加0.1%，總計4.084億支。蘋果經歷了自2016年第一季以來最大的跌幅、下跌11.8%，華為大放異彩、年增37.6%。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta指出，在成熟市場，智慧型手機需求主要仰賴三星、蘋果和華為這前三大品牌旗艦機種的號召力，但前兩家銷售量在去年都呈現下滑趨勢。

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三星在大中華地區、西歐和拉丁美洲的市占率下滑，是該公司2018年整體智慧型手機銷售下滑8.2%的主因之一。

Anshul Gupta分析，雖然三星持續強化中階智慧型手機產品陣容，但中國大陸品牌卻也同時不斷擴張版圖，令三星面臨強烈市場競爭。高階智慧型手機創新程度不足，也是三星面臨的另一個困境。」2019年第一季三星推出鎖定中階市場的M系列新手機，以便與野心勃勃的中國大陸廠商於新興市場一較高下，並藉此拓展線上銷售管道。

▼全球智慧手機去年第4季銷售量，圖點開放大。（資料來源：Gartner）

蘋果iPhone去年第4季銷售量為6450萬支，較一年前下滑11.8%，是全球前五大智慧型手機廠商中表現最為低迷的。其中，下滑幅度最大的地區為大中華地區；2018年第四季市占率落至8.8%。全年銷售來看，iPhone去年只賣了2.09億支，較前（2017）年下滑2.7%。

相對三星蘋果衰退，華為在去年第4季賣出超過6000萬支手機，成長最為強勁、年增37.6%。全年度來看，華韋也保持增長，拉近了與蘋果之間的差距。

Anshul Gupta指出，除了中國大陸和歐洲等重要據點，華為也持續增加對亞太、拉丁美洲和中東地區的投資，以進一步帶動成長。此外，華為在2018年下半年持續擴大旗下榮耀（Honor）系列以促進成長，在新興市場尤其如此，這有助華為將2018年市占率推升到13.0%。

▼全球智慧手機去年全年銷售量，圖點開放大。（資料來源：Gartner）