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馬來西亞發明展摘雙金　葡萄王減脂、抗癌專利受國際肯定

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▲葡萄王減脂、抗癌專利 馬來西亞發明展摘雙金。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王減脂、抗癌專利在馬來西亞發明展摘雙金。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王生技（1707）今天（25日）宣布，其獨創液態發酵技術產品，也就是益生菌專利和樟芝專利，獲得第18屆馬來西亞國際發明展2件金牌獎，並獲大會及各國肯定罕見頒發5面特別獎，有助於葡萄王南向發展。

第18屆馬來西亞國際發明展，上週六（23日）在吉隆坡舉行頒獎典禮，展會不僅是經濟部智慧財產局公告著名國際發明展，每年均有17國發明人來參賽，而且包含美國、英國、新加坡、克羅埃西亞、印度、馬來西亞及台灣等18國，共528件作品參展。

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葡萄王生技表示，這次是以益生菌專利「一種胚芽乳酸桿菌、組合物、培養方法及排除體脂肪、降低肝腫大及或抗發炎的用途」及樟芝專利「高效能離心分配層析儀製備純化樟芝菌絲體中4-Acetyl antroquinonol B成分」榮獲2面金牌獎、1面國際創新發明聯盟總會特別獎(IAIA)、4面大會特別獎。

其中乳酸菌技術，過去國際發明展已累計4金1銀2特別獎，這次以「一種胚芽乳酸桿菌、組合物、培養方法及排除體脂肪、降低肝腫大及或抗發炎的用途」榮獲大會金牌獎肯定及2個特別獎，尤其是根據2017年衛福部調查，台灣有43%的人過重(BMI指數超過24)，堪稱「亞洲最胖國」，肥胖可能提升三高、心血管等疾病風險，葡萄王生技從有機蔬果中分離出全新菌株GKM3，專門針對脂肪問題，經過多項產學研究計畫與臨床試驗，因而獲得大會肯定。

至於國內外專利發明獎的常勝軍樟芝菌絲體，同樣以專利「高效能離心分配層析儀製備純化樟芝菌絲體中4-Acetyl antroquinonol B成分」榮獲大會金牌獎及3個特別獎，其中因技術相當具有貢獻性，更獲得全場唯二的國際創新發明聯盟總會特別獎(IAIA)肯定。

這次葡萄王生技的得獎專利是從發酵樟芝菌絲體中大量製備抗癌潛力的化合物「 4-acetylantroquinonol B」，專門針對抑制癌細胞生長，降低癌細胞的抗藥性為主，將使葡萄王具備大量純化有效成份的能力，邁向新藥開發的方向，目前已獲得17項國內外專利、13面國際發明獎牌、51篇期刊論文發表，並通過美國FDA的NDI認證。

最後，葡萄王表示，投入益生菌、真菌的研發近30年，近年積極參與各國發明展，既是為了提升能見度，這次獲得馬來西亞發明展肯定，將有助於集團朝南向發展。

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關鍵字：葡萄王,益生菌,樟芝,馬來西亞發明展

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