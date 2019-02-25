冷氣團過境帶雨量　北台灣水庫有進帳略解渴

▲冷氣團過境帶來豐沛雨量，讓北台灣缺水狀況稍稍緩解。（圖／資料照／取自水利署）

記者馮建棨／台北報導

受到大陸冷氣團影響，帶來大量降雨，讓北台灣水庫進帳不少，根據水利署統計預估翡翠水庫能進帳440萬噸，另外傳出缺水的新竹地區，也進帳100萬噸，對於水情有些許挹注。

從去年11月開始，台灣西部開始進入枯水期，整體降雨量明顯減少，最近又遇上一期稻作耕作季節，整體水情相當吃緊，經濟部水利署表示，目前整體水情還算相當穩定，新竹跟苗栗地區水庫蓄水量偏少之外，但不影響供水，預估可以穩定供水到三月底，另外也會看情況進行人工增雨。

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水利署統計這波冷氣團及鋒面帶來降雨的狀況，在水庫集水區的降雨量最多出現在基隆的新山水庫，累積降雨量有67.5毫米，水情稍緊的新竹寶山及寶二水庫，降雨量31.5毫米，永和山水庫也有54.5毫米的降雨量。

水利署資料顯示，這波降雨替翡翠水庫進帳440萬噸、石門水庫210萬噸，寶山及寶二水庫100萬噸，對於現在略有水情吃緊的情況，略有幫助。

水利署表示，由於去年入秋以來降雨量減少，冬天水庫又沒進帳，現在即將進入春耕用水需求高峰，水利署日日監看，控管鯉魚潭水庫出水量，目前蓄水率仍約4成，為供應鯉魚潭水庫上、下灌區春耕1期農業用水，已與臺中農田水利會合作，視作物生長需求增放水量，優先維持春耕整地插秧供水。

▼冷氣團過境帶來豐沛雨量，讓北台灣缺水狀況稍稍緩解。（圖／取自水利署資料）