全球首例！賽靈思攜手三星在南韓推5G新無線

▲賽靈思攜手三星在南韓推5G新無線。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

美國可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）與三星電子今（25）日宣布，將在南韓推動全球首個5G新無線電（New Radio；NR）商業部署，2019年起也將在世界各地陸續展開部署。

賽靈思與三星長期運用賽靈思的UltraScale平台開發與佈署5G大規模多重輸入多重輸出（mMIMO）與毫米波（mmWave）解決方案。

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此外，三星也與賽靈思透過即將推出的自行調適運算加速平台（ACAP）Versal展開密切合作，致力於推出最先進的5G解決方案。

雙方合作除了為因應新一代5G mMIMO系統多倍增長的運算密度需求外，同時攜手促成業界運用機器學習演算法最大化波束成形增益的優點，進一步提升系統容量與效能。

賽靈思硬體與系統產品開發執行副總裁Liam Madden表示，對於此次能參與5G NR的商業部署並擴大雙方在Versal平台的合作關係，公司感到非常自豪，也期待與三星持續合作。

三星電子網路事業部執行副總裁兼全球研發負責人Jaeho Jeon表示，透過與賽靈思合作，三星才能成功推出成為5G商業化關鍵且最先進的產品，藉由充分運用企業資源並加速打造旗下5G解決方案。

賽靈思將在2019年2月25至28日於巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會6廳6M30號攤位，展示UltraScale+平台系列的最新更新及其他靈活應變且智慧的5G基礎架構。

▼賽靈思攜手三星在南韓推5G新無線。（圖／達志影像）



