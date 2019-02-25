捶心肝！費半這波反彈價值2100億美元　避險基金錯過了

▲費城半導體指數自去年12月24日以來大漲28%，表現優於標普500指數其他類股。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

自去年12月24日美股觸底以來，費城半導體指數已飆升28%，表現優於標普500指數其他類股，市值在近2個月來大增逾2100億美元，成為2017年來表現最亮眼的2個月。

自聖誕節以來，大盤反彈的速度飛快，明明業績就是10年來最差，半導體公司股票卻一直漲。就如同今年股市的情況，幾乎沒有人預料到半導體類股會有這樣的反彈，尤其是避險基金。根據RBC資本市場的數據，相較於過去的基準，避險基金前所未有地減持半導體股。沒能搭上這波漲勢的經理人只好安慰自己，由於經濟成長趨緩加上美中貿易衝突，連7周上漲應該是不可能的。

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Raymond James分析師Chris Caso表示，「半導體股價一直因利空消息而上漲。這類股票通常會提前對利空消息做出反映。但是前的反彈力道遠不及目前這波。」

根據彭博彙編的數據，標普500指數成分股中有超過三分之一的半導體相關公司，在去年12月結束的那一季營收低於預期，包括英特爾及德州儀器。這些公司財報表現之差是2009年彭博開始統計資料以來首見。這個月幾位高階主管都表示，本季將是半導體產業這波循環週期的谷底，而分析師則希望看到更強勁的買盤。

彭博分析師Anand Srinivasan擔心這波反彈速度過快，「且從基本面來看無法證明其合理性。第一季的財測仍很糟糕，我希望看到一些證據顯示出它沒有像公司預期的那樣糟。」不過也不是每個人都看跌。Cowen分析師Matt Ramsay表示，線讚是一個買入機會，汽車、電玩及人工智慧的產業將刺激更多的晶片製造商。

半導體類股一直是最熱門的類股之一，直到去年下半年傳出市場需求減少後開始反轉下跌。費城半導體指數去年整年下跌8%，寫下2011年來最差成績。在那之前，半導體類股五年內有四年的年度漲幅超過三成。