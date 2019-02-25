每個家人都是貴賓　一銀推家族財富管理方案

▲▼高齡化社會，家庭財富如何順利傳承是重要的課題，一銀推出財管方案。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

高齡化社會來臨，財富傳承成了家族理財重要的課題，一銀推出「家庭財富管理客戶方案」，協助家族成員不同的理財規劃，並且還可以將財富順利的傳承給下一代。

面對高齡化社會來臨，財富傳承是目前社會面臨的重要議題，致力於提供最優質的財富管理服務，理財諮詢服務亦逐漸從銷售商品轉變為以家庭為單位的全方位理財方案，第一銀行為滿足客戶財富累積及傳承需求，推出「家庭財富管理客戶方案」(Family Tree)。

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只要是年滿20歲的消費者，皆可申請家庭財富管理客戶方案，將配偶、二等親以內之直系血親及直系姻親併入家庭成員，由理財顧問依家庭成員不同需求，提供適齡適性且兼顧風險管理和資產配置平衡之最適資產配置建議，以及符合家人Life Cycle各階段需求的全方位理財服務，如高齡長者規劃退休安養及傳承，對於中生代提供購屋貸款及房貸壽險保障，並以定期不定額投資來累積年輕一代的教育基金等。透過家庭財富管理客戶方案，不僅完整滿足家庭成員不同的財富規劃需求，量身訂做客製化的理財商品組合，家庭成員更可一起學習理財的樂趣。

除提供家庭財富管理客戶量身訂做的資產配置外，同時依家庭成員的往來資產，給予符合條件客戶各項貴賓優惠項目。

每位家庭成員除享有臨櫃業務、自動化設備等優惠措施，另每年提供精美的生日禮品及共享免費機場接送的尊榮服務。藉由全面資產配置規劃配合家庭財富管理會員專屬權益，第一銀行致力以最好的服務品質回饋給客戶，協助客戶守護財富、傳承資產。

